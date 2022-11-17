En un análisis sistémico, la Procuraduría explicó los problemas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes por la escasez de citas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prod...

En un análisis sistémico, la Procuraduría explicó los problemas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes por la escasez de citas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un documento, en el que hizo algunas sugerencias para disminuir las problemáticas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes por la falta de citas de la autoridad fiscal. Se trata del análisis sistémico 8/2022 Problemática que enfrentan los gobernados (contribuyentes y no contribuyentes), ante la falta de citas para acudir al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el análisis sistémico, la Prodecon explica los problemas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes debido a que las citas liberadas por el SAT, para acudir a sus oficinas, son insuficientes.

Problemáticas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes

Entre las problemáticas y afectaciones que se exponen en el análisis sistémico, se encuentran las siguientes:

1.- Inscripción en el RFC para personas físicas mayores de 18 años

El que las personas mayores de edad no puedan realizar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), les impide tramitar un título o cédula profesional, así como realizar una actividad económica. Además, no se cumple el propósito señalado por el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos, relativa a que la clave de RFC es para que los ciudadanos:

Estén en posibilidades de realizar trámites en los que es requisito contar con dicho registro;

Impulsar la cultura tributaria y

Facilitar la incorporación al campo laboral.

2.- Generación o renovación del certificado de e.firma para personas físicas

Se violenta el derecho a la identidad, así como el de acceso a la justicia, pues al no contar con citas para acudir al SAT a generar o renovar la e.firma, los contribuyentes no pueden identificarse al llevar a cabo los trámites digitales relacionados con sus obligaciones fiscales. Además, se les impide acceder a la justicia a través de la presentación de un recurso de revocación a través del buzón tributario.

3.- La presentación del aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades

El que los contribuyentes no presenten el aviso de cancelación en RFC por liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades por la insuficiencia de citas para acudir al SAT, implica que los pagadores de impuestos no puedan cumplir con dicha obligación y sean susceptibles de la imposición de multas, recargos y requerimientos que tendrán que atender, involucrando tiempo, recursos humanos y económicos.

Sugerencias de la Prodecon para la autoridad fiscal

En este contexto, para otorgar seguridad y certeza jurídica a los pagadores de impuestos, la Prodecon hizo las siguientes sugerencias a la autoridad fiscal:

Instrumentar facilidades para que los gobernados personas físicas que soliciten inscribirse en el RFC y no tengan actividad económica o aquellas que presten un servicio personal subordinado (salarios), puedan acceder, sin contratiempos, a la obtención de una cita, en comparación con los que llevan a cabo actividades empresariales. Con la finalidad de no saturar el servicio de citas para la generación o renovación del certificado de e.firma, modificar la regla 2.2.14. y la ficha de trámite 313/CFF del Anexo 1-A, ambos de la RMF para 2022, en el sentido de extender de uno a dos años el periodo de renovación del certificado de e.firma, previos a la presentación de su solicitud, a través de la aplicación SAT ID. Brindar la asistencia y facilidades que se requieran para la generación pronta de citas por lo que hace a la presentación del aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades.

Puedes descargar el análisis sistémico de la Prodecon aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2022.