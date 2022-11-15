La autoridad fiscal también indicó que de enero a septiembre de 2022, las resoluciones a solicitudes pagadas disminuyeron en 258 mil 379 trámites respecto al mismo periodo de 2021 El Servicio de Ad...

La autoridad fiscal también indicó que de enero a septiembre de 2022, las resoluciones a solicitudes pagadas disminuyeron en 258 mil 379 trámites respecto al mismo periodo de 2021 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó su Informe tributario y de gestión del tercer trimestre de 2022. El documento indica que durante la presente administración, el SAT ha devuelto más recursos, atendió más trámites y lo hizo en menos tiempo. Por eso, la autoridad fiscal considera que mantuvo el compromiso de realizar las devoluciones en tiempo y forma.

Monto de las devoluciones de impuestos

El SAT informó que como resultado de procesos más ágiles y eficientes, de enero a septiembre de 2022 se pagaron 757 mil 12 millones de pesos por devoluciones tributarias. Esto representó un incremento de 240 mil 540 millones respecto al mismo periodo de 2021, que representa un crecimiento real de 35.9%.

Número de solicitudes de devolución pagadas

Pero la autoridad fiscal también indicó que de enero a septiembre de 2022, las resoluciones a solicitudes pagadas disminuyeron en 258 mil 379 trámites respecto al mismo periodo de 2021, esto representó una disminución de 4.5%. Sin embargo, destacó que las resoluciones a solicitudes pagadas se incrementaron en 2 millones 136 mil 522 trámites respecto al mismo periodo de 2018, esto es un crecimiento de 63.6%. La autoridad fiscal detalló que durante los primeros nueve meses de 2022, se dictaminaron 5 millones 127 mil 479 trámites de pago de devoluciones del ISR y 299 mil 656 trámites de pago de devoluciones del IVA.

Tiempo que tarda el SAT en hacer las devoluciones

Además de los comportamientos en monto, el SAT señaló que se ha conseguido reducir los tiempos de resolución favorable. Por lo que respecta a las devoluciones para grandes contribuyentes, el tiempo de resolución favorable se encuentra 17.6 días por debajo de los 40 días establecidos en el Código Fiscal de la Federación (CFF). En comparación al año anterior este tiempo disminuyó 3.7 días.