Nuevo impuesto en CDMX: El ISN subirá al 4%, pero las micro y pequeñas empresas estarán exentas. Además, se implementará un impuesto al CO2 para industrias contaminantes

Nuevo impuesto en CDMX: El ISN subirá al 4%, pero las micro y pequeñas empresas estarán exentas. Además, se implementará un impuesto al CO2 para industrias contaminantes

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un aumento en el Impuesto Sobre las Nóminas (ISN), el cual pasará del 3 al 4 por ciento en 2024. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas, aquellas con hasta 50 trabajadores, estarán exentas de este incremento, lo que representa el 80 por ciento de las empresas en la capital, según la Secretaría de Economía.

¿Dónde se destinarán los recursos del ISN?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que los recursos obtenidos con este aumento serán dirigidos exclusivamente a proyectos prioritarios en infraestructura, movilidad, agua y seguridad, y no se destinarán al gasto corriente.

Se estima que el ISN generará ingresos por 291 mil 525 millones de pesos en 2024, lo que representa un incremento nominal del 8.8 por ciento respecto a los 267 mil 965 millones recaudados en 2023.

Nuevo impuesto verde para reducir emisiones

Además del aumento al ISN, el Gobierno capitalino aplicará un impuesto de 58 pesos por tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitida por las empresas. Esta medida incluye una tabla con equivalencias para otros contaminantes, como metano, y busca alinearse con estándares internacionales y homologarse con un impuesto similar implementado en el Estado de México.

Foco en sectores contaminantes

Juan Pablo de Botton, Secretario de Finanzas, indicó que se dará prioridad a las industrias metal-mecánica y química para reducir los niveles de contaminación en la capital. Los recursos recaudados con este impuesto serán destinados a proyectos de mejora ambiental y protección de la fauna.

“El enfoque debe ser metropolitano para atender de manera integral la contaminación en la atmósfera”, destacó De Botton.

Un paso hacia el desarrollo sustentable

Estas medidas, dijeron autoridades, buscan fortalecer la infraestructura de la Ciudad de México y promover prácticas más sostenibles en las empresas, mientras se protegen a las micro y pequeñas empresas de mayores cargas fiscales.