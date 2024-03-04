Durante febrero de 2024 se presentaron diversas fallas en el portal del fisco, entre otras cosas, en el aplicativo de pagos provisionales El 29 de febrero de 2024, múltiples contribuyentes reportaron fallas en el sistema de facturación del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas fallas reportadas por los usuarios se presentan en el marco del último día del mes, en que es requerido por los contribuyentes emitir las facturas globales y otras facturas requeridas para cumplir con sus obligaciones fiscales. https://twitter.com/jasanmarr/status/1763358030291226966?t=CYTuv9\_DxXWLNERRyeh8WQ&s=19 Según reporta Fiscalia, la incapacidad de facturar en este día se vuelve preocupante. Esto se debe a que los sistemas de prellenado del SAT no considerarán, para los pagos provisionales de febrero, las facturas emitidas fuera del mes. Fiscalia recordó que durante febrero de 2024 se presentaron diversas fallas en el portal del SAT. Si bien casi todas estaban relacionadas con su herramienta de prellenado, y ahora se adiciona la falla del último día del mes.