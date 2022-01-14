Citibanamex es el grupo más beneficiado por las condonaciones fiscales en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En septiembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso la condonación de impuestos de la que se beneficiaron algunos bancos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con AMLO, las condonaciones realizadas a Banamex fueron de 5 mil 24 millones de pesos (mdp) con Calderón y 10 mil 824 mdp con Peña. El mandatario señaló que no hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto. Citibanamex es el grupo más beneficiado por las condonaciones fiscales en los dos sexenios. Así, supera a otros como Grupo Salinas que recibió una condonación de 6,930 millones de pesos y BBVA Bancomer, con una condonación de 3,870 millones de pesos. De acuerdo con lo reportado por el presidente en septiembre, en los sexenios de Calderón y Peña a 58 empresas se les condonaron 189 mil 18 millones de pesos, entre ellas Grupo Banamex, Grupo Inbursa, Grupo Bancomer, HSBC y Banorte, se suma Grupo Salinas bajo el cual se encuentra Banco Azteca y también del sector financiero GNP. En suma, estos siete negocios se beneficiaron de una reducción de impuestos por 41 mil 61 millones de pesos, prácticamente uno de cada cinco recibidos entre grandes corporativos, según datos de La Jornada.

Banamex en venta

El 11 de enero Citigroup anunció la venta de sus negocios de banca minorista y empresarial del país. Sólo mantendrá el financiamiento a clientes institucionales, lo que implica la venta de una parte de Grupo Banamex. Por lo anterior, el gobierno federal anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dará seguimiento a las transacciones que puedan realizarse. “Ustedes saben que una de las medidas de política pública que este gobierno federal es que aquí no se perdona los impuestos a nadie, eso era un ejercicio del pasado, [...] si una venta de estas implica el pago de impuestos, estos deberán pagarse en tiempo y forma " informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En 2001 Banamex fue vendido a Citigroup, año en el que los entonces dueños encabezados por Roberto Hernández evadieron el pago de 35 mil millones de pesos en impuestos (más de 79 mil millones a valor actual), de acuerdo con La Jornada.

Lo esperado por la compra de la banca

Augusto López informó que de ese año a la fecha se crearon mecanismos legales que permiten que en operaciones bursátiles de venta de acciones se pague el correspondiente impuesto. Juan Ignacio Rivero, coordinador de Comisiones Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó al mismo medio que, con el proceso ahora anunciado, el beneficio para las finanzas públicas dependerá de cómo se plantee la venta, pero habrá dos momentos para gravar: la reestructuración del grupo para quedarse Citi con los negocios mayoristas y la venta en sí. Agregó que sólo hasta que se haga la reestructuración y se sepa qué se venderá, podrá determinarse cómo se pagarán impuestos por la venta, pues no se grava sobre el valor de mercado de 15 mil 500 millones de dólares estimado por analistas financieros, sino por el costo fiscal, el cuál se determina por el valor actualizado del capital invertido en la compra de las acciones, a lo que se suman las utilidades que ya pagaron ISR y se les restan las pérdidas fiscales.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.