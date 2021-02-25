La época por la que estamos atravesando nos ha hecho ahora, más que nunca, depender de interacciones telefónicas o por videoconferencia Ring Ring Ring Ring

¿Bueno?

Buenas tardes señor Perez ¿Cómo esta?

¡Eh!

Mi nombre es José López de la empresa Patito S.A. de C.V. y le llamó para darle el beneficio que usted necesita.

Si pero…

Nuestra empresa sabe que las personas como usted necesitan...

Perdone pero no puedo hablar ahora, le tengo que colgar.

¿Te ha tocado recibir llamadas así? O peor aún ¿Tú las has hecho así? he conocido a muy buenos vendedores que a la hora de la cita, el seguimiento y el cierre son ¡magníficos! Pero cuando se trata de hacer llamadas en frío parecen principiantes. La época por la que estamos atravesando nos ha hecho ahora, más que nunca, depender de interacciones telefónicas o por videoconferencia, por lo que es clave para tu carrera en ventas dominar esta forma de comunicación con los clientes. Por eso hoy quiero traerte 10 consejos para mejorar tu speech telefónico y atraer más ventas. 1.- Crea a tu cliente ideal Si te pones a marcar como loco a cualquier persona, sólo estás perdiendo tu tiempo, es vital que aparte del nombre la empresa y a qué se dedican, uses la tecnología a tu favor para saber quién es tu prospecto con unos cuantos clics en LinkedIn, Google, y otras redes sociales. Si lo haces verás cómo mejora tu porcentaje de bateo, pues estarás mejor preparado para combatir las objeciones; tu script se vuelve más personalizado, tus listas más segmentadas y así logras que tus leads se conviertan en clientes. 2.- Haz un script poderoso En el punto anterior te comentaba que si conoces más a tu prospecto puedes hacer un script más personalizado pero hacerlo es una tarea retadora, pues como lo mencioné en la introducción, el primer error que cometemos la mayoría es usar el típico guión enlatado. Con un buen script tu llamada se convertirá en tu mejor arma. Entonces ¿qué debe contener tu script? -Contenidos de valor para tu prospecto: Si realmente deseas tener éxito, debes tener una idea general de su negocio y saber cómo puedes ayudarle, sólo así lograrás captar su atención inicial. -Credibilidad: A estas alturas si sólo captas la atención inicial no llegarás lejos, tienes que demostrar con hechos que tu eres la mejor opción y lo ideal es que puedas nombrar a los clientes más importantes con los cuales trabajas y cómo ha cambiado su experiencia desde que usan tu producto o servicio. -Llamada a la acción clara: Hasta ahora tu llamada va bien pero al igual que tú, hay un puñado de vendedores exitosos que logran llegar a este punto y aquí es donde llegan los puntos más importantes: el momento en el que concretamos la cita, agendamos la demo y cerramos la venta (lo que sea que te haga continuar con el proceso). Es muy importante que si ya llegaste hasta aquí te dediques a hacer preguntas claras y aseveraciones para seguir adelante, como darle la fecha y hora para el siguiente llamado y por supuesto, tener preparadas las típicas objeciones. 3.- Planificar horarios: En México hay ciertas horas en las cuales no debes llamar a un cliente. Por ejemplo, a la hora de la comida, porque es muy probable que no contesten. Es mejor reservar las primeras horas de la mañana y en ese rango de horarios de comida, aprovechar y comer tú también para después hacer propuestas, alimentar tu CRM, enviar correos o realizar tareas más administrativas. Reserva las llamadas por las mañanas y a media tarde, que son, por estadísticas, los horarios de mayor éxito (cada sector tiene sus horas). Por otro lado, si es para cerrar alguna operación, puedes obviar ciertos horarios y pasar a la acción. Siempre intenta llamar a su celular, si esa persona está ocupada/o, siempre puedes pautar una hora para volver a llamar. Siempre trata de aprovechar tus llamadas, aunque sean inoportunas. 4.- Cambia tu mentalidad: Dice un dicho que “la burra no era arisca, los palos la hicieron”. En el tema de las llamadas pasa lo mismo, con tantas malas experiencias, por más que quieras tener una buena actitud, cuesta porque de manera inconsciente sabemos que es probable que no salgan bien las cosas. Como lo desarrollo en la columna El porcentaje de bateo: la lección más importante para aumentar tus ventas en 2021, tienes que tener bien medido este porcentaje de bateo, de tal suerte que cuando cien personas te digan que no, sólo significa que estás más cerca del sí. Cuando aprendes de tus “no” las llamadas serán cada vez más productivas, créeme que hablo de mi experiencia propia cuando te digo que las primeras llamadas son las peores, pero el paso más difícil es el primero, con el tiempo y tomando nota de las cosas a mejorar, te harás un mejor vendedor pero para lograr éxito tienes que eliminar el miedo al rechazo, de lo contrario estarás condenado al fracaso. En mi próxima columna estaré dando más consejos para mejorar nuestras llamadas y que en esta nueva normalidad todos podamos vender más, pues en Vendedores.Work creemos que lo más importante es ayudar a la generación de riqueza. Si quieres conseguir vendedores que aumenten tus ventas en 2021 o ayudar a actuales a lograrlo y tener un equipo comercial exitoso, contáctanos a través de nuestra página www.vendedores.work Llena el formulario y con gusto te asesoraremos.