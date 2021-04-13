Aunque el periodo de tres meses para adoptar los cambios ya es corto, el SAT quiere reducirlo, denunció el líder Coparmex La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de subcontratación y reparto de utilidades. Uno de los puntos más importantes del acuerdo es que se establecía un plazo de tres meses para que los empleados subcontratados pasen a la nómina del patrón real. Desde que iniciaron los debates sobre subcontratación, empresarios y especialistas pidieron por lo menos seis meses para hacer la transición. De acuerdo con Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE, el plazo de tres meses empieza cuando la Secretaría del Trabajo publique los lineamientos para que las empresas se registren en el padrón, que sería el 1 de mayo. Es decir, al final las empresas tendrán solamente cuatro meses para adaptarse al nuevo esquema y cambiar la nómina.

El SAT intentó recortar el tiempo para las empresas

Sin embargo, recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su intención de recortar el tiempo de ajuste para las empresas. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que el SAT quiere que los cambios fiscales de la reforma al outsourcing entren en vigor en mayo en lugar de septiembre. Obviamente, esto depende de los cambios que se puedan hacer en el dictamen que se discute hoy en las comisiones de la Cámara de Diputados. De acuerdo con Medina Mora, lo que se espera es que la reforma se apruebe en abril. Así, en mayo la Secretaría del Trabajo empezará a publicar los lineamientos para el padrón de empresas de subcontratación y otras cuestiones de la reforma. Finalmente, las empresas tendrán los meses de junio, julio y agosto para hacer los cambios que entrarán en vigor el 1 de septiembre. Idealmente, la Coparmex dice que los cambios deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2022. Algunas empresas empezaron a adoptar los nuevos cambios desde diciembre; sin embargo, la mayoría todavía no lo hace. Por eso, el periodo de tres meses es muy importante para la iniciativa privada. Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/busca-sat-aprovechar-cambios-en-outsourcing/ar2161979 https://www.milenio.com/negocios/importante-respetar-tiempos-empresas-cambios-outsourcing

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