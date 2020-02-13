El IMEF presentó una serie de sugerencias de política pública y estímulos fiscales para la recuperación de la inversión y el crecimiento económico. El 10 de febrero, el Instituto Mexicano de Ejecut...

El IMEF presentó una serie de sugerencias de política pública y estímulos fiscales para la recuperación de la inversión y el crecimiento económico. El 10 de febrero, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó una serie de sugerencias de política pública , además de otras propuestas a ser implementadas al interior de las empresas. Esto para impulsar la economía mexicana Éstas vienen en el documento Propuesta IMEF 2020: Recuperación de la inversión y el crecimiento económico con enfoque social. El documento trata temas como combate a la corrupción, emprendimiento, industria turística, estímulos fiscales, entre otros. Aquí te presentamos las sugerencias sobre temas fiscales del IMEF:

Sugerencias y estímulos fiscales para impulsar la economía

Disminuir la tasa de ISR

El IMEF sugiere disminuir la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) corporativo de 30% a 23%. Esto para mejorar la competitividad global de México y fomentar la inversión. Además, se propone la opción de establecer una tasa reducida de ISR para utilidades que se reinviertan. Esto para fomentar que las empresas reinviertan las utilidades en lugar de distribuir dividendos. Las empresas que hubieran causado la tasa reducida de ISR pagarían la tasa completa de ISR cuando en ejercicios posteriores distribuyan los dividendos.

Generalizar el IVA al 16%

Se plantea generalizar el impuesto al valor agregado (IVA) al 16%, pero con una canasta de productos de consumo estrictamente básica que esté exenta del IVA. Esto para no afectar el consumo de esos productos por las personas de menores ingresos. Con lo anterior se buscaría cumplir con una reforma de enfoque social para no afectar a los más necesitados. Adicionalmente se buscaría un enfoque distributivo para programas sociales e inversión. Esto con la recaudación adicional que se obtendría de las personas que más consumen. El IMEF afirma que esta modificación fiscal sería consistente con las tendencias en distintos países, en que se han disminuido los impuestos directos como el ISR. Además, enfoca el aumento en la recaudación en los impuestos indirectos como el IVA, que son mucho más sencillos de fiscalizar. Alternativamente, en caso de que se generalizara la tasa de IVA, eliminando exenciones y la tasa del 0%, salvo por una canasta exenta de productos estrictamente básicos, se podría evaluar la posibilidad de disminuir la tasa generalizada de IVA del 16% al 14.5%, esto para suavizar el impacto económico y político de generalizar la tasa.

Integrar un Consejo Fiscal Independiente (CFI)

Se propone integrar un Consejo Fiscal Independiente (CFI) para reforzar el marco institucional de las finanzas públicas. El CFI sería como un interlocutor entre la sociedad, el ejecutivo y el legislativo. Su principal mandato sería el proveer una evaluación independiente de las finanzas públicas y con base en ello realizar recomendaciones de política pública periodicamente.

Exención de ISR a utilidades por venta de activos que se reinviertan

Se sugiere otorgar una exención de ISR a utilidades por venta de activos que se reinviertan en activos nuevos. Esto para fomentar la reinversión en activos que mejoren la productividad de las empresas y que, a su vez, detonen crecimiento económico para el país.

Permitir la deducción inmediata de inversiones

Se recomienda permitir la deducción inmediata de inversiones con tasas de descuento bajas, en cualquier tipo de inversiones deducibles (incluyendo automóviles) y en cualquier parte del país. Esto para fomentar la inversión que detone crecimiento económico y el empleo. El IMEF considera que la inclusión del beneficio para inversiones en automóviles es fundamental para reactivar una industria que ha sufrido caídas en los últimos años y que genera empleos bien remunerados.

Reducir billetes de alta denominación

Se propone reducir billetes de alta denominación como incentivo para llevar a cabo operaciones de alto volumen por medios formales. Esto para promover que el efectivo se deposite en cuentas bancarias, con lo cual se promoverá la inclusión financiera. El IMEF considera que esta medida también, en menor medida, restaría incentivos a la población de utilizar este tipo de billetes como mecanismo de ahorro. Al ingresar el efectivo en la economía formal, serían fiscalizables para efectos de tributación. Esta es una propuesta para incentivar la formalización de la economía y que contribuiría a incrementar la recaudación.

Aumentar el límite de donativos deducibles

Se propone aumentar el límite de donativos deducibles que se pueden otorgar anualmente de 7% al 14% de la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior. Esto para incentivar que las empresas puedan destinar mayores recursos para instituciones de asistencia, en beneficio de los más necesitados.

Incentivos para la inversión en tecnología e investigación

Se sugiere crear un régimen especial para incentivar inversión en tecnología e investigación, como existe en otros países. Esto para fomentar la innovación y desarrollo de activos intangibles en México.

Disminución de pagos provisionales de ISR en el primer semestre

Se recomienda disminuir los pagos provisionales de ISR desde el primer semestre, para que no se generen saldos a favor a final del ejercicio fiscal. Esto para permitir que las empresas puedan destinar ese flujo de efectivo para capital de trabajo e inversión, sin necesidad de financiarse con créditos que les generen cargas financieras adicionales.

Mecanismos para agilizar las devoluciones de saldos a favor

Se propone la implementación de mecanismos para agilizar las devoluciones de saldos a favor de empresas cumplidas. Esto para evitar los costos financieros que se generan por los retrasos en la obtención de las devoluciones, porque éstos afectan la posibilidad de ser más competitivos en proyectos intensivos en capital.

Que el impuesto sobre dividendos se pueda acreditar contra otros impuestos

Se recomienda permitir que el impuesto adicional de 10% sobre dividendos que aplica para personas físicas residentes en México, pueda ser acreditado contra otros impuestos federales que cause la persona física. Esto para que no represente una carga adicional y los recursos excedentes puedan utilizarse para otras inversiones. Puedes ver otras sugerencias fiscales y revisar la Propuesta IMEF 2020: Recuperación de la inversión y el crecimiento económico con enfoque social aquí / Fecha de publicación: 10 de febrero de 2020.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.