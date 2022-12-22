Las bajas de los trabajadores impactan de forma negativa en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda. Durante diciembre de este año, algunas empresas dieron de baja a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para recontratarlos en enero próximo y así evitar dar prestaciones de ley, lo que se considera una lama práctica. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se identificó que por tercer año consecutivo ocurren despidos injustificados en esta temporada, lo que impacta de forma negativa en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras afectadas. "Si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchas de las personas trabajadoras dadas de baja en diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes; por lo tanto, estas bajas son una práctica totalmente irregular", señaló la dependencia a Reforma. Los despidos de diciembre que se registran en el empleo formal se originan porque finalizan los trabajos en obras temporales y hay cierres productivos y ventas de temporada, justificó Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower, en entrevista con el diario. Agregó que las bajas de diciembre se hacen más notorias gracias a que el término de contratos temporales se da en un amplio espectro de sectores como el de transformación, construcción, servicios y comercio.