La SCJN invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos 2024 en municipios de Coahuila y Oaxaca por invadir competencias federales relacionadas con hidrocarburos y telecomunicaciones. La resolución...

La SCJN invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos 2024 en municipios de Coahuila y Oaxaca por invadir competencias federales relacionadas con hidrocarburos y telecomunicaciones. La resolución protege a los contribuyentes de cobros indebidos y reafirma los límites entre competencias municipales y federales

En México, las Leyes de Ingresos Municipales son instrumentos jurídicos que definen las fuentes y montos que los municipios pueden recaudar durante un ejercicio fiscal. Estas leyes, aprobadas anualmente por los Congresos estatales, varían según cada municipio y estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos 2024 de diversos municipios de Coahuila, incluyendo Jiménez, Juárez, Francisco I. Madero, Múzquiz, Arteaga, Abasolo y Ocampo. Estas leyes contemplaban derechos por permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, algo que, según la Corte, invade competencias federales.

El municipio de Villa de Etla, Oaxaca, también fue señalado por la SCJN por exigir pagos relacionados con licencias para obras de distribución de butano y almacenamiento de hidrocarburos. La SCJN aclaró que estos cobros, aunque indirectos, inciden en la regulación de hidrocarburos, una materia reservada exclusivamente al ámbito federal según los artículos 27 y 73 de la Constitución.

Contribuciones sobre telecomunicaciones también anuladas

En Coahuila, los municipios de Jiménez y Francisco I. Madero enfrentaron la invalidez de disposiciones relacionadas con redes de telecomunicaciones. La SCJN dictaminó que estas contribuciones invaden competencias exclusivas del Congreso de la Unión y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, protegidas por los artículos 73 y 28 de la Constitución.

Efectos de la resolución

La SCJN informó que estas anulaciones no tendrán efectos retroactivos. Sin embargo, surtirán efecto a partir de la notificación de las sentencias a los Congresos de Coahuila y Oaxaca, así como a los municipios involucrados, responsables de aplicar las leyes anuladas.

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Puedes ver la información que publicó la SCJN aquí / Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2024.