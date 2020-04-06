Profeco dijo que es obligatorio el pago de colegiaturas de escuelas privadas, sin embargo los clientes de estas instituciones pueden llegar a un acuerdo con estas para diferir los pagos durante la emergencia sanitaria. El pasado 31 de marzo se declaró una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor como medida preventiva para la afección del coronavirus, por lo que quedaron suspendidas las clases a nivel nacional. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en el caso de pago de colegiaturas, los padres de familia y las escuelas privadas deben negociar, ya que estos pagos son de carácter obligatorio. Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor, mencionó que el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no elimina la obligación del pago de los servicios, por lo que los proveedores del servicio, en este caso las escuelas privadas, pueden requerir el pago. Las instituciones proveedoras de servicios educativos privados están obligadas a suspender sus actividades durante esta emergencia sanitaria, por lo que las familias que tengan contratos con éstas deberán llegar a un acuerdo que les permita diferir pagos, reducir cuotas o meses sin intereses, siempre y cuando se llegue a un mutuo acuerdo entre ambas partes. “Creo que las escuelas deben ser conscientes y establecer una cuota especial o extraordinaria, porque algunas clases se están dando de manera virtual; por lo menos luz y agua no están gastando como antes, entonces debe haber una consideración. Por lógica o por justicia, deben de conciliar y encontrar un punto de equilibrio, para que en esta situación salgan todos bien librados”, resaltó el representante de Profeco. Concluyó que por su parte los clientes de este servicio tienen la obligación de pagar, ya que deben estar consientes de que las instituciones educativas privadas han sido obligadas, como todos, a suspender actividades. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/imss-suspende-plazos-y-terminos-para-tramites-por-covid-19/ Con información de Profeco

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