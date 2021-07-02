Por la falta de citas, los contribuyentes no pueden renovar la e.firma, razón por la cual el fisco puede cancelar el sello digital. Uno de los problemas más graves para los contribuyentes desde que...

Por la falta de citas, los contribuyentes no pueden renovar la e.firma, razón por la cual el fisco puede cancelar el sello digital. Uno de los problemas más graves para los contribuyentes desde que inició la pandemia ha sido la falta de citas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto ha causado que los contribuyentes no puedan renovar las firmas electrónicas, liquidar empresas, inscribirse en el RFC, entre otros trámites y procedimientos importantes. Este fenómeno ha derivado en la aparición de un mercado negro de citas, mismas que pueden conseguirse en redes sociales por entre 300 y 15 mil pesos. Quienes venden las citas las adquieren a través de funcionarios del SAT, a quienes sobornan, de acuerdo con denuncias de los propios contribuyentes. A inicios de este mes, el SAT informó en un comunicado que incrementarán el número de citas a partir del mes de junio, justo después de que vencieron los plazos para presentar las declaraciones anuales de personas morales y físicas. El número de citas disponibles a partir de este mes podría ser del doble de las que han estado disponibles hasta la fecha en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Falta de citas y cancelación de sellos

En entrevista con Reforma, Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados, explicó que desde hace unos meses, el SAT ha estado cancelando sellos digitales a empresas y personas físicas. El problema es que la cancelación se ha dado porque los contribuyentes no pueden renovar la e.firma. En alguno casos, la e.firma solamente puede renovarse con una cita presencial. El especialista también explicó que hay otros casos por los que se pueden cancelar los sellos como alguna aclaración; sin embargo, también se necesita una cita presencial para resolverlos. Sin el sello, las empresas no pueden facturar. Aquí puedes leer el procedimiento para desvirtuar las causas que llevaron a la cancelación del sello. Con información de El Norte y El Financiero https://www.elnorte.com/clausura-sat-y-no-hay-citas/ar2213763 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/03/sat-dara-mas-citas-presenciales-ahora-que-termino-el-periodo-de-declaracion-anual/

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