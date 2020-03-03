Los representantes del sector privado buscan dejar de ser solidarios en el outsourcing; es decir, dejar de pagar cuotas de IMSS si la empresa de subcontratación incumple. La iniciativa privada quie...

Los representantes del sector privado buscan dejar de ser solidarios en el outsourcing; es decir, dejar de pagar cuotas de IMSS si la empresa de subcontratación incumple. La iniciativa privada quiere hacer algunos cambios al dictamen para regular el outsourcing. Al parecer, los empresarios quieren no ser solidarios en las cuotas del IMSS y en el pago de impuestos cuando la empresa de subcontratación caiga en estado de incumplimiento. Actualmente, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que la empresa beneficiaria del outsourcing será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores si la empresa de subcontratación incumpliera con los derechos laborales. Ahora, los empresarios quieren que los patrones solamente sean responsables de estas prestaciones cuando la empresa de outsourcing no pueda hacerlo. De acuerdo con Fernando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), debería subsidiariedad en lugar de solidaridad. Así, cuando se acredite que la persona responsable de la relación de trabajo no tiene los recursos suficientes, el beneficiario tendría que entrar. Esta subsidiariedad obligaría a las autoridades laborales a asegurarse de que las empresas de subcontratación puedan cumplir con sus obligaciones en primer lugar. Si te preocupa contratar outsourcing ilegal, aquí puedes leer cómo evitarlo. Con información de Reforma.

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