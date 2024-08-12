Descubre los juicios pendientes contra aseguradoras por adeudos de IVA que podrían sentar precedentes significativos para futuros pagos fiscales El presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente confirmó que existen juicios que involucran a empresas aseguradoras por adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Juicios en contra de aseguradoras

En la conferencia mañanera del 9 de agosto de 2024, Nancy Flores, reportera de la revista Contralínea, dijo que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) hay tres juicios en contra de aseguradoras y afianzadoras por el tema del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La reportera indicó que en este caso se trata de juicios que involucran un monto por 1,000 millones de pesos. Además, explicó que en dado caso que el TFJA falle a favor del Gobierno de México, se sentaría un precedente para que el resto de aseguradoras paguen el IVA, no sólo del 2023, que es el año que se está alegando, sino de los últimos cinco años. El monto sería de alrededor de 175,000 millones de pesos, lo que podría hacer que las empresas quiebren. En este contexto, la reportera le preguntó al presidente si el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, le ha informado algo de estos juicios; si se tiene una evaluación para saber si estas empresas quebrarían, y si eso podría generar un tema con los asegurados que quedarían sin ningún respaldo en el futuro.

Respuesta de AMLO

Como parte de su respuesta, López Obrador dijo que se trata de un juicio que data de gobiernos anteriores. “Se tomó esta decisión del cobro del IVA a las aseguradoras y hay, de acuerdo a una norma, una deuda al SAT, a la hacienda pública. Y está en un tribunal y se está resolviendo”, expresó. El presidente señaló que es un asunto delicado, porque es una cantidad considerable que se debe de pagar si se aplica la ley de manera estricta, conforme lo decidieron en pasadas administraciones. Mientras, las empresas aseguradoras sostienen que no podrían soportar el pago completo que implica la entrega del IVA al SAT. El mandatario dijo que iba a solicitar al director del SAT que exponga el caso, pero adelantó que si se trata de un asunto que pudiese llevar a la quiebra y a una crisis que perjudique a asegurados, a gente que no tiene directamente responsabilidad, entonces buscarán la forma de llegar a un acuerdo. “Siempre planteamos eso, el llegar a un acuerdo para evitar medidas extremas, sin dejar de cumplir con la ley”, indicó. Puedes ver parte de lo que dijo López Obrador aquí / Fecha de publicación: 9 de agosto de 2024.