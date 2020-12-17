Este año, el SAT ha dado la mitad de citas que el año pasado en Guadalajara. A medida que se acerca el cierre de año, la escasez de citas aumenta. Ahora, parece el problema de la falta de citas en ...

Este año, el SAT ha dado la mitad de citas que el año pasado en Guadalajara. A medida que se acerca el cierre de año, la escasez de citas aumenta. Ahora, parece el problema de la falta de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó a los contribuyentes de Guadalajara. En entrevista con Reforma, Jaime Enrique Morelos, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, explicó que para lo que queda de 2020, el SAT no tiene citas disponibles para renovación y revocación de e.firma para personas morales. De acuerdo con Morelos, los trámites para los que cuesta más trabajo conseguir cita son los siguientes:

Obtener e.firma.

Darse de baja ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En ambos casos, contribuyentes en todo el país han reportado tiempos de espera de meses para conseguir la cita. Morelos dice que aunque el SAT libera citas cada día, el número no es suficiente para todos los contribuyentes que deben cumplir con sus trámites. La razón de esa escasez es que la pandemia de COVID-19 llevó a varias dependencias del gobierno federal, incluyendo al SAT, a suspender sus actividades, o reducir sus operaciones considerablemente para evitar contagios. Debido a esto, los contribuyentes se han enfrentando desde hace meses a una escasez de citas con el fisco, y parece que las cosas no mejorarán. Esta semana se dio a conocer el caso de venta de citas en Saltillo. En entrevista con Vanguardia MX, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), dijo que en Saltillo las citas cuestan entre 15 y 30 mil pesos. En Torreón, se han llegado a vender por dos mil pesos. En los primeros once meses de 2019, el SAT registró 448 mil citas en sus oficinas de Guadalajara y Zapopan. En el mismo periodo de 2020, solamente se han registrado 225 mil. Es decir, casi la mitad de citas. Aunque el fisco abrió citas en sábados y contrató más personal a mitad de año, la capacidad de operación sigue estando a la mitad. Con información de Reforma https://www.reforma.com/viene-cierre-de-ano-sin-citas-en-sat/gr/ar2091202?md5=12b4c7aec199dc62581c1a77fc2d672d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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