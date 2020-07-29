El descuento se determinará por los años del trabajador, sus ingresos y la vigencia del crédito. Mediante un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infona...

El descuento se determinará por los años del trabajador, sus ingresos y la vigencia del crédito. Mediante un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dio a conocer que se dará descuentos a los trabajadores cumplidos que quieran liquidar de manera anticipada su crédito; los descuentos rondarán entre el 5 y el 40%.

¿De cuánto serán los descuentos?

El descuento de quienes paguen en una sola exhibición se definirá por el nivel de ingreso y edad del financiamiento:

si ganas entre $3,693.60 y $9,611.16 mensualmente, el descuento será de 30 o 40%;

si ganas entre $9,880.82 y $18,483.oo, el descuento será de 15 o 20%;

si ganas entre $18,852.66 y $25,876.20 será de 10 o 15%,

y si ganas más de $25,876.20 el descuento será de 5%.

El Infonavit informó que este programa se encuentra disponible desde el pasado 10 de julio. Asimismo, los créditos que aplican para este beneficio deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una vigencia de al menos 10 años.

Que el monto original del financiamiento sea menor o igual a 236 veces el salario mínimo (VSM).

El descuento aplica para todo tipo de créditos con excepción de los siguientes: Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit, Tu Casa es Posible, Tu2doCrédito, Cumplir Cuenta y Responsabilidad Compartida. Para verificar si un crédito es aplicable con este beneficio es muy fácil:

entra al programa a través de la página Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx),

ingresa a la sección de saldos y movimientos;

también puedes llamar al número Infonatel (800 008 3900) o en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi).

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