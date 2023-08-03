El empresario aprovechó un hueco en la Ley del ISR, con el propósito de postergar hasta por tres años el pago del Impuesto Sobre la Renta En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que tenía 15 casos abiertos en contra de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. La jefa del SAT en ese entonces, Raquel Buenrostro, indicó que Grupo Salinas es una de las empresas que más se negaron a ponerse al corriente con el fisco. Además, Buenrostro indicó que los abogados de Salinas Pliego estaban decididos a mandar todos los casos a tribunales en lugar de llegar a acuerdos con el SAT.

Grupo Salinas impulsó la sociedad 'Nueva Elektra del Milenio'

Según reporta Proceso, en medio de los juicios ante el SAT y de las sentencias para que Salinas Pliego pague más de 20 mil millones de pesos al fisco, Grupo Salinas impulsó una sociedad llamada 'Nueva Elektra del Milenio'. La nota indica que con esta sociedad, el empresario aprovechó un hueco en la Ley del ISR, con el propósito de postergar hasta por tres años el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para hacer lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego catapulta y privilegia en su operación a la sociedad llamada Nueva Elektra del Milenio, una tenedora de compañías que se apega al régimen tributario para controladoras de empresas, que fue diseñado en 2013 para también reducir la tasa efectiva de impuestos. Proceso explicó que el sistema tributario del cual pretende beneficiarse el empresario, apareció con la reforma hacendaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que desapareció el régimen de consolidación fiscal mediante el cual grandes empresas incurrían en evasión fiscal. Aunque se eliminó el régimen de consolidación fiscal que permitía integrar las pérdidas de una compañía y acreditar ante el SAT menores tasas efectivas de impuestos, los abogados del Grupo Salinas encontraron en las modificaciones a la Ley del ISR, aprobadas en el gobierno de Peña Nieto, un camino para reducir el pago de contribuciones fiscales y sustituir, sin mayores problemas, al extinto régimen de consolidación fiscal, una de las principales fuentes de controversia frente al SAT enarbolada por el equipo de abogados del empresario.

Extinción del régimen de consolidación fiscal

Varios de los créditos fiscales que reclamó el SAT a Elektra fueron los correspondientes al pago del ISR para el ejercicio 2013, cuando se extinguió el régimen de consolidación fiscal y, a partir de ahí, Grupo Salinas endureció la controversia para hacer valer criterios fiscales que fueron abrogados luego de que los legisladores cambiaron las reglas para evitar la consolidación de pérdidas. Los asesores de Ricardo Salinas Pliego integraron en Nueva Elektra del Milenio sociedades cuyo principal objetivo es la administración de los flujos de sus subsidiarias, sin importar que esas compañías aún tengan controversias frente a las autoridades tributarias que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dado el intenso litigio en tribunales de primera y segunda instancia. El Contribuyente

Recursos legales para retrasar el pago de impuestos

El 31 de julio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para el atraso de pagos de impuestos, Salinas Pliego está utilizando algunos recursos legales que se pueden. El mandatario indicó que como parte de estos recursos legales, el despacho o asesores del empresario crearon la sociedad conocida como Nueva Elektra del Milenio. Lo anterior se debe a que la sociedad Nueva Elektra del Milenio, no está sujeta a los adeudos, que se están litigando en juicios en el Poder Judicial. "Con este tipo de lagunas, pues como no está sujeta a ese tipo de revisión, puede seguir el movimiento de los flujos y con esto también retrasar el tema del pago de impuestos", explicó López Obrador.