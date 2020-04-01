Por la emergencia sanitaria y las fallas constantes del portal del SAT, diversos actores pidieron una prórroga a la autoridad; pero, ¿es válida? Como reportamos ayer, algunos especialistas argumentan que los contribuyentes pueden excusarse de declarar en tiempo y forma por motivos de fuerza mayor, dada la circunstancia de laemergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. Esto, ante la negativa del gobierno federal de conceder una prórroga a la declaración anual de personas morales. La fuerza mayor es un principio legal que excusa a cualquier persona de hacer lo imposible. En otras palabras, no deberían multar a nadie por no ser capaz de, por ejemplo, tapar el sol con un dedo. Sin embargo, a pesar de que se trata de un principio legal y jurídico válido, no es obvio que un contribuyente pueda escudarse en él por la coyuntura actual. En entrevista con El Contribuyente, Guillermo Mendieta, representante de la comisión de auditoría fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explica que se trata de un argumento jurídicamente válido, toda vez que la declaratoria de emergencia leída por el canciller Marcelo Ebrard hace unos días apela explícitamente a causas de fuerza mayor. "En todo, caso la misma declaración hecha por las autoridades y argumentada por la publicación en el Diario Oficial de la Federación fue por fuerza mayor. Entonces hay un argumento de que no estoy obligado a lo imposible, pues hay una fuerza mayor que me impide cumplir", explica. Sin embargo, a pesar de ser un argumento que un contribuyente podría hacer valer ante un tribunal, la realidad es que éstos se encuentran actualmente en cuarentena. Así, el contribuyente que no haya presentado su declaración anual corre el riesgo de que le cancelen su certificado de sello digital, impidiéndole facturar y, por ende, entorpeciendo aún más su actividad en un contexto ya de por sí poco halagüeño. “Como las leyes fiscales lo establecen, si no se presentan las declaraciones en tiempo y forma, la autoridad tiene el derecho de cancelar los sellos digitales, lo cual agravaría la situación económica del país. Que, dicho sea de paso, la situación económica del país ha venido a menos”, dice. Una alternativa por la que podría optar el contribuyente es acudir al área jurídica del propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) a presentar un recurso de revocación, lo que tampoco es recomendable, pues la autoridad fiscal fungiría simultáneamente como juez y parte.

Contadores llaman a mesa de diálogo

Ante la negativa del gobierno federal de conceder una prórroga para la presentación de las declaraciones anuales, la presidenta del Instituto Nacional de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, dijo que las medidas unilaterales son insuficientes, por lo que instó a la autoridad a celebrar mesas de diálogo para aportar propuestas y llegar a acuerdos que beneficien al país.

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