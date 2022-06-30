El 24 de junio, el SAT actualizó los catálogos de las facturas para las versiones 3.3 y 4.0 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 24 de junio en su portal de internet una actual...

El 24 de junio, el SAT actualizó los catálogos de las facturas para las versiones 3.3 y 4.0 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 24 de junio en su portal de internet una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica tanto en su versión 3.3. como en la 4.0. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la actualización fue a los siguientes catálogos:

c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados

La nota indica que las actualizaciones son las siguientes:

Pedimentos CFDI 3.3

En este catálogo la versión se actualiza de la 107 si.0 a la 108.0, en la cual se incorporan patentes que entran en vigor el 17 de junio de 2022. Estas patentes se actualizan con inicio de vigencia como se indica en la columna correspondiente.

Pedimentos CFDI 4.0

En este catálogo la versión se actualiza de la 12.0 a la 13.0, en la cual se incorporan patentes que entran en vigor el 17 de junio de 2022. Estas patentes se actualizan con inicio de vigencia como se indica en la columna correspondiente.