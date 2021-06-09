Esta tarde, AMLO informó que habrá un nuevo titular para la Secretaría de Hacienda. Hoy en la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un cambio para su gabinete a través de Twitter y Youtube. El actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , Arturo Herrera, será propuesto como gobernador del Banco de México (Banxico). Y su lugar lo ocupará Rogelio Ramírez de la O. De acuerdo con el mandatario, Ramírez de la O es doctor en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Cambridge. https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1402692845811781643 https://www.youtube.com/watch?v=edpzsOn5Ls8
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