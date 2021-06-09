Esta tarde, AMLO informó que habrá un nuevo titular para la Secretaría de Hacienda. Hoy en la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un cambio para su gabinete a través de Twitter...

Esta tarde, AMLO informó que habrá un nuevo titular para la Secretaría de Hacienda. Hoy en la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un cambio para su gabinete a través de Twitter y Youtube. El actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , Arturo Herrera, será propuesto como gobernador del Banco de México (Banxico). Y su lugar lo ocupará Rogelio Ramírez de la O. De acuerdo con el mandatario, Ramírez de la O es doctor en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Cambridge. https://twitter.com/lopezobrador\_/status/1402692845811781643 https://www.youtube.com/watch?v=edpzsOn5Ls8

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