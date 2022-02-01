El SAT informó que unos 313 mil contribuyentes, es decir, 9.6 por ciento, migraron de manera automática al RESICO El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de 3 millones 258 mil personas físicas registradas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 1 millón 136 mil 298presentaron el aviso correspondiente para permanecer en dicho esquema de tributación. En un comunicado, la autoridad informó que unos 313 mil contribuyentes, es decir, 9.6 por ciento, migraron de manera automática al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Además, un millón 808 mil, es decir, 55.5 por ciento, ahora estarán en el Régimen de Actividad Empresarial y Profesional. Estos últimos fueron cambiados a dicho régimen, ya que no cumplían con los requisitos para migrar al RESICO, precisó el SAT en un comunicado. Asimismo, recordó que las personas físicas tenían como fecha límite el último día de enero para informarle si permanecían en el RIF, ya que de lo contrario, a partir del 1 de febrero, serían cambiadas de forma automática al régimen que se considerara pertinente, de acuerdo las disposiciones fiscales.

Beneficios del RESICO vs RIF

El SAT recordó en el comunicado los beneficios que proporciona el RESICO a los contribuyentes. Entre éstos, dijo que los contribuyentes se benefician con tasas progresivas para el pago del Impuesto Sobre la Renta, sobre ingresos efectivamente facturados y cobrados, mayor límite de ingresos permitidos (3.5 millones de pesos anuales) respecto al RIF. Además, obtienen declaraciones prellenadas con pago ágil, es decir, se genera de manera automática una línea de captura para pagar en ventanillas o a través de la banca en línea y el contribuyente está relevado de presentar declaraciones informativas y contabilidad electrónica. En tanto, el RIF beneficia a los contribuyentes que tienen pocos años dentro de este esquema, ya que gozan de mayores estímulos, con lo que pagan menores tasas de impuestos. Además, el RIF conviene más a quienes tienen más deducciones que acreditar. También hay sectores económicos que convienen más por tener mayor acreditamiento de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.