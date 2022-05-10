En los primeros cuatro meses del año, el fisco recaudó 12,089 millones de pesos mediante esta figura alternativa de solución de controversias con la ayuda de la Prodecon La Procuraduría de la Defen...

En los primeros cuatro meses del año, el fisco recaudó 12,089 millones de pesos mediante esta figura alternativa de solución de controversias con la ayuda de la Prodecon La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que a través de la figura de acuerdos conclusivos, por tercer año consecutivo se rompió récord en cuanto al monto pagado al fisco federal por los contribuyentes durante los primeros cuatro meses del presente año. Esto al superar la cantidad de 12,089 millones de pesos (mdp). A través de un comunicado, la Prodecon explicó que dicha cifra representa aproximadamente el 57% del total enterado durante todo el 2021, mediante esta figura alternativa de solución de controversias. El ombudsman fiscal indicó que el incremento de los acuerdos conclusivos refleja la confianza de los contribuyentes y las autoridades fiscales en la solución de sus diferencias, sin necesidad de judicializar los asuntos. Además, señaló que los acuerdos conclusivos contribuyen al combate a la corrupción mediante la transparencia en la solución de los conflictos fiscales, generando ahorros significativos al erario federal. Por lo que corresponde a otros servicios de apoyo para los contribuyentes, la Prodecon informo que en ese mismo periodo cuatrimestral, registro los siguiente:

86,567 asesorías.

11,934 trámites de quejas y reclamaciones.

6,084 servicios de representación legal.

90 consultas especializadas.

Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 3 de mayo de 2022.