La saturación ha hecho tremendamente difícil que los contribuyentes consigan citas en esta dependencia. La semana pasada te contamos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está tan satu...

La saturación ha hecho tremendamente difícil que los contribuyentes consigan citas en esta dependencia. La semana pasada te contamos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está tan saturado en Nuevo León que no logra dar cita a los contribuyentes que buscan cerrar sus empresas. La falta de personal por la pandemia de COVID-19 ha hecho que el SAT no pueda atender a los usuarios. Por eso, muchos de ellos no han podido darse de baja del registro federal de contribuyentes (RFC). Como explica Ernesto Méndez Moreno, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), en entrevista con Mi Bolsillo, la oferta de citas presenciales ha caído dramáticamente por la pandemia. Actualmente, conseguirlas es casi imposible. Ahora, lo mismo sucede en otras ciudades del país y en otros trámites como la e.firma. Actualmente, conseguir una cita presencial es casi imposible en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De acuerdo con El Financiero, no hay espacios disponibles para tramitar la e.firma en lo que queda del mes de junio. La e.firma es un un archivo digital seguro y cifrado que identifica a los contribuyentes. El SAT la utiliza para realizar algunos trámites, para los que requiere que los tributarios porten el archivo en un dispositivo de almacenamiento externo, como una memoria USB. Hay que destacar que la e.firma es necesaria para conseguir la devolución de saldos a favor de más de 50 mil pesos. Aunque, de acuerdo con algunos contribuyentes, el SAT la ha pedido para cantidades menores. Se puede renovar la e.fima por internet si todavía no ha vencido. En caso contrario, el contribuyente debe ir físicamente a las oficinas del SAT.

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