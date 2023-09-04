Uno de los problemas más comunes cuando alguien no deja testamento, surge cuando varias personas reclaman los derechos El testamento es un acto por el cual una persona designa libremente sus bienes, derechos o deberes, a una o varias personas para después de su muerte. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, es muy importante hacer un testamento para evitar problemas a nuestros familiares y seres queridos. La especialista dijo que el costo por no hacer un testamento puede ser muy alto para los familiares. Esto se debe a que, en algunos casos, tendrán que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, para seguir procesos judiciales, pago de abogados, de derechos y de muchas cosas más. Algo que se puede evitar o disminuir considerablemente si se hace un testamento.

¿Cuál es el problema más común cuando alguien no deja testamento?

Ríos Hernández señaló que uno de los problemas más comunes cuando alguien no deja testamento, surge cuando varias personas reclaman los derechos, porque tienen que iniciar un juicio que tiene costos económicos importantes. La contadora explocó que muchas veces las personas se ponen de acuerdo con la repartición de los bienes. Pero cuando no se ponen de acuerdo es cuando surgen los problemas. "Por ejemplo, pueden llegar tres hijos de la persona que falleció, pero después aparecen otras dos personas que dicen que también son hijos. Ahí debe haber pruebas de paternidad y se complica más la situación", expuso la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México.

Septiembre es el mes del testamento

Por eso, la contadora recomendó aprovechar que septiembre es el mes del testamento, porque los costos son más reducidos. La especialista dijo que en la Ciudad de México las personas pueden hacer su testamento desde los 16, en algunos otros desde los 14, y en dos a partir de los 18. El costo aproximado de un testamento es de entre 2,500 y 3,000 pesos, y hay un descuento adicional para las personas de la tercera edad.