Falla en el portal del SAT impidió buscar y descargar facturas los días 11 y 12 de febrero. Cómo afectó a empresas y qué hacer para recuperarte. El portal de facturación electrónica del SAT dejó de...

Falla en el portal del SAT impidió buscar y descargar facturas los días 11 y 12 de febrero. Cómo afectó a empresas y qué hacer para recuperarte. El portal de facturación electrónica del SAT dejó de funcionar correctamente durante dos días. No fue caída total. Fue algo más complicado: el sistema recibía las búsquedas pero no mostraba resultados, aunque los documentos existían. Para miles de empresas, eso significó que no podían descargar facturas, cancelar comprobantes, o realizar operaciones básicas. Los sistemas contables se quedaron sin información. Los procesos administrativos se paralizaron. Es la segunda vez en meses que el SAT tiene fallos en su plataforma de facturación. Y genera una pregunta incómoda: ¿qué tan dependiente es tu empresa de un sistema que puede fallar cuando menos lo esperas?

¿Qué fue exactamente la falla?

El portal del SAT para buscar y descargar comprobantes fiscales dejó de responder correctamente. Los usuarios reportaban que al buscar una factura, el sistema no mostraba resultados, incluso cuando sabían que el documento existía. Las funciones que fallaron específicamente:

Búsqueda de facturas por folio fiscal o por rango de fechas

Descarga de comprobantes electrónicos

Cancelación de facturas que requerían correcciones

Sustitución de comprobantes

No era que desaparecieran las facturas. Era que el sistema no podía encontrarlas, aunque internamente el SAT las tuviera registradas.

¿Cuándo ocurrió exactamente?

La falla comenzó el 11 de febrero de 2026 y se extendió hasta el 12 de febrero. El 13 de febrero, según reportes de usuarios, el sistema volvió a funcionar con normalidad. Eso significa que el fallo duró aproximadamente 36-48 horas, dependiendo de cuándo exactamente se presentó y se resolvió en el día.

¿Quién fue afectado?

Cualquier empresa o contribuyente que en esos días necesitara acceder a facturas fue afectado. En México, eso incluye:

Empresas con procesos contables automáticos (que descargan facturas digitalmente)

Contadores que trabajan en múltiples clientes y necesitan facturas para auditoría

Empresas en proceso de cierre mensual o anual

Proveedores que necesitan cancelar o sustituir facturas con errores

Cualquier negocio que factúa electrónicamente y necesita referencias de sus propios comprobantes

A nivel nacional, fueron miles. No hay estimación oficial, pero considerando que el SAT tiene millones de usuarios activos, el impacto fue significativo.

¿Cuáles fueron los problemas en contabilidad?

Los sistemas contables modernos dependen de acceso directo al portal del SAT o de descargas automáticas de facturas. Cuando el portal falla, esa información se corta. Problemas específicos que reportaron:

Conciliaciones pendientes: No podían descargar facturas para verificar que coincidieran con sus registros contables

No podían descargar facturas para verificar que coincidieran con sus registros contables Reportes financieros retrasados: Sin acceso a comprobantes, no podían completar análisis de ingresos y gastos

Sin acceso a comprobantes, no podían completar análisis de ingresos y gastos Cierres contables interrumpidos: Empresas en proceso de cierre mensual o trimestral quedaron atrapadas

Empresas en proceso de cierre mensual o trimestral quedaron atrapadas Auditoría interna complicada: Contadores internos no podían verificar facturas de proveedores

Contadores internos no podían verificar facturas de proveedores Control de proveedores afectado: Difícil verificar que facturas coincidieran con órdenes de compra

Para empresas con alto volumen de transacciones, esto fue más que un inconveniente. Fue bloqueo operacional.

¿Cuál fue el impacto operacional real?

Más allá de contabilidad, el fallo afectó operaciones del día a día:

Empresas que necesitaban cancelar facturas con errores no pudieron hacerlo

Sustituciones de comprobantes quedaron en espera

Procesos de compra-venta que dependen de comprobar facturas se detuvieron

Equipos administrativos pasaron esos dos días esperando a que el sistema volviera

No fue solo un problema de TI. Fue problema de negocio real.

¿Cuándo se resolvió?

El 13 de febrero, usuarios comenzaron a reportar que el portal volvía a funcionar. Las búsquedas retornaban resultados. Las descargas funcionaban. Las cancelaciones y sustituciones procedían normalmente. No hay comunicado oficial del SAT con cronología exacta de la falla. Pero la evidencia es que a partir del 13 de febrero, el servicio fue restaurado.

¿Cómo saber si tu empresa fue afectada?

Revisa tu historial de intentos de acceso al portal entre el 11 y 12 de febrero. Si durante esos días intentaste descargar facturas y no conseguiste resultados, fuiste afectado. Señales de que tu empresa fue impactada:

Facturas que esos días no pudieron ser conciliadas

Reportes contables que quedaron sin terminar

Facturas que necesitaban cancelación y no se pudieron procesar

Retrasos en procesos que dependen del portal del SAT

¿Qué debe hacer una empresa ahora?

Paso 1: Revisa facturas de esos días Abre el portal del SAT. Busca todas las facturas de los días 11 y 12 de febrero que necesitaban descargarse. Descárgalas ahora. Verifica que se descarguen correctamente. Paso 2: Completa procesos pendientes Si había facturas pendientes de cancelación o sustitución, hazlo ahora. No las dejes pendientes. Procesa cualquier corrección que necesitaban esos comprobantes. Paso 3: Verifica conciliaciones faltantes Si tu empresa hace conciliaciones contables automáticas, revisa si quedaron brechas o diferencias por las facturas que no se descargaron esos días. Completa esas reconciliaciones ahora que el sistema funciona. Paso 4: Documenta lo que ocurrió Guarda evidencia de que hubo falla en el portal esos días. Capturas de pantalla, reportes de error, horarios en que intentaste acceder. Si alguna vez hay auditoría o pregunta sobre retrasos, esa documentación es tu respaldo. Paso 5: Consulta con tu contador Si el retraso afectó obligaciones fiscales (reportes, presentaciones, cierres), avisa a tu contador. Juntos pueden documentar que la falla fue externa, no responsabilidad de tu empresa.

¿Es esto un patrón?

No es la primera vez que el portal del SAT tiene problemas. Ha habido varios incidentes en meses recientes. Cada uno es corto (horas o un par de días), pero demuestran que el sistema no es completamente estable. Para empresas grandes, eso es problema de riesgo operacional. Para pequeñas empresas, es simplemente frustración. Pero en ambos casos, es dependencia de un sistema que a veces falla.

¿Qué recomiendan especialistas?

Mantener descargas locales de facturas importantes. No depender completamente del portal del SAT como única fuente de comprobantes. Tener respaldo de información crítica. También recomiendan documentar el tiempo perdido durante fallos. Si el SAT requiere reportes o documentación en fechas cercanas a una falla, el tiempo perdido es justificable. Hay antecedentes legales donde retrasos por fallas en sistemas del SAT no generan sanciones para contribuyentes.

El contexto más amplio

Este incidente evidencia cuánto dependen las empresas mexicanas de sistemas digitales del SAT. Es dependencia creciente. Cada año, más procesos requieren acceso al portal. Más integraciones automáticas. Si el sistema falla, no es inconveniente menor. Es paralización de operaciones. La pregunta que muchas empresas se hacen es: ¿debería tener respaldo? ¿Debería mantener copias locales de facturas? ¿Debería no depender tanto de acceso en línea? Por ahora, no hay alternativa real. El portal del SAT es el sistema oficial. Las empresas no pueden operar sin él. Pero estos incidentes confirman que la estabilidad del sistema es crítica para la operación de toda la economía. Revisa tus facturas de esos días. Completa lo que quedó pendiente. Documenta lo que sucedió. Y usa esto como recordatorio de que es importante tener procesos redundantes cuando dependes de sistemas externos.