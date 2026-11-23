El PDF de una factura no basta para deducir. Qué archivos guardar por cada gasto, cómo revisar el uso de CFDI y cuántos años conservarlos ante el SAT.

Abril, una noche antes del cierre. Abres la declaración anual, buscas la consulta con el dentista que pagaste en marzo y no aparece. Tienes el PDF en tu correo, con el logotipo del consultorio y el monto correcto, pero el SAT no lo ve.

Casi siempre el problema no está en el PDF, sino en lo que el PDF no demuestra por sí solo: el archivo XML, la forma de pago o el uso de CFDI que se capturó al facturar.

Esto es lo que pide el SAT por cada gasto, cómo revisarlo antes de abril y cuánto tiempo debes conservar los archivos.

¿Por qué el PDF de tu factura no basta?

Una factura electrónica tiene dos archivos. El XML es el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que el proveedor timbra y que el SAT recibe. El PDF es su representación impresa, y el Código Fiscal de la Federación dice en su artículo 29, fracción V, que esa versión impresa solo presume que el comprobante existe.

En la práctica, cuando el SAT revisa una deducción, busca el CFDI y sus datos, no la imagen. Por eso conviene guardar los dos archivos juntos y con el mismo nombre.

El SAT precarga en la declaración las facturas que se emitieron a tu RFC con el uso de CFDI correcto. Si una no aparece, su minisitio de deducciones indica que debes capturarla a mano, y para eso necesitas tener los datos del XML a la vista.

Qué guardar por cada tipo de gasto

El minisitio de deducciones personales del SAT recomienda revisar cuatro cosas en cada comprobante: que tu RFC no tenga errores, que aparezca cómo pagaste, que el uso de CFDI corresponda al gasto y que la clave de producto o servicio sea la adecuada. Con eso en mente, este es el expediente mínimo por gasto. Si quieres repasar cada concepto, consulta la guía de deducciones personales de El Contribuyente.

Gasto Uso de CFDI Qué archivar además del XML y el PDF Médico, dentista, psicólogo, nutriólogo y hospital D01 Estado de cuenta o comprobante de la transferencia o del pago con tarjeta Gastos médicos por incapacidad o discapacidad D02 El certificado de discapacidad o la constancia de incapacidad que expide una institución pública de salud Colegiaturas D10 Factura con el complemento que indica nombre y CURP del alumno, nivel escolar y clave RVOE





Para los demás conceptos que acepta el SAT, como primas de seguros de gastos médicos, intereses reales de créditos hipotecarios, gastos funerarios o donativos, revisa en su apartado del minisitio qué uso de CFDI y qué requisitos aplican antes de pedir la factura.

Cómo armar tu expediente de deducciones

Paso 1. Pide la factura al pagar y revísala ese mismo día

Abre el PDF y confirma tu RFC, la forma de pago y el uso de CFDI. Si algo está mal, pide la corrección al emisor de inmediato. Tú no puedes cambiar una factura; solo quien la emitió puede sustituirla.

Paso 2. Lleva una relación de gastos propia

Una hoja con fecha, emisor, folio fiscal, monto y uso de CFDI de cada factura te ahorra horas en abril, y a tu contador también. Si la guardas en PDF y después tienes que corregir una línea o añadir una nota, puedes modificar pdf desde el navegador con PDFAid. Ahí escribes lo que ya dice la página o sumas un cuadro de texto.

Esa relación es un documento tuyo; las facturas no se tocan, ni su PDF ni su XML. Editar el PDF de un CFDI no cambia el comprobante que tiene el SAT, porque el que vale es el XML timbrado, y solo crea una diferencia entre lo que presentas y lo que la autoridad tiene registrado.

Paso 3. Ordena los archivos por año y por tipo de gasto

Una carpeta por ejercicio y, dentro, una subcarpeta por uso de CFDI. Nombra cada par de archivos igual, con fecha, uso y emisor, por ejemplo 2026-03-14_D01_ClinicaDental, para encontrar el XML de un PDF sin abrir nada.

Si además respaldas la carpeta en Google Drive o en un disco externo, no dependes de un solo equipo. Para el cierre de quienes también facturan como negocio, revisa cómo hacer un cierre anual con todas tus facturas.

Errores que tiran una deducción aunque tengas el PDF

Un PDF en orden no salva una deducción si se cuela alguno de estos descuidos frecuentes:

Pagar en efectivo, cuando el SAT solo acepta tarjeta, transferencia o cheque nominativo desde una cuenta a tu nombre.

Aceptar una factura con un uso de CFDI que no corresponde al gasto, por ejemplo G03 en lugar de D01 para una consulta médica.

Pedir la factura con el RFC de otra persona, aunque el gasto sea de un familiar que depende de ti.

Incluir un gasto de otro año, porque las deducciones corresponden al ejercicio que declaras.

Facturar la inscripción o reinscripción escolar como colegiatura, conceptos que el SAT no acepta como deducibles.

Los gastos de tu cónyuge o concubino, padres, abuelos, hijos y nietos también cuentan, siempre que esas personas no tengan ingresos iguales o mayores a una UMA anual. Para el ejercicio 2025, el SAT fijó esa cifra en $41,274.00.

¿Cuánto puedes deducir? Un ejemplo con números

El tope general es el menor entre cinco UMA anuales y el 15% de tus ingresos del año, incluidos los exentos. El INEGI publicó en el Diario Oficial del 9 de enero de 2026 un valor anual de la UMA de $42,794.64, vigente desde el 1 de febrero de 2026.

Supón que en 2026 ganaste $480,000.00 entre sueldo y prestaciones exentas.

15% de tus ingresos: 480,000 × 0.15 = $72,000.00

Cinco UMA anuales: 42,794.64 × 5 = $213,973.20

Tu tope es la cifra menor: $72,000.00

Tus gastos con factura y pago con tarjeta fueron $18,500.00 de dentista, $41,200.00 de hospital y $3,800.00 de lentes. Los lentes solo cuentan hasta $2,500.00 en el ejercicio, así que sumas 18,500 + 41,200 + 2,500 = $62,200.00. Una consulta de $1,200.00 pagada en efectivo se queda fuera aunque tengas su PDF. Como $62,200.00 queda debajo de $72,000.00, puedes deducir el total.

Las colegiaturas tienen su propio límite anual por alumno. Va de $12,900 en primaria a $24,500 en bachillerato, con $14,200 para preescolar, $19,900 para secundaria y $17,100 para profesional técnico. Confirma con el SAT o con tu contador qué valor de la UMA aplica al ejercicio que declaras.

¿Cuánto tiempo guardar los archivos?

El artículo 30 del Código Fiscal pide conservar la documentación durante cinco años, contados desde la fecha en que presentaste, o debiste presentar, la declaración relacionada. Si presentas la anual del ejercicio 2026 el 20 de abril de 2027, esos archivos deben estar disponibles hasta el 20 de abril de 2032.

Guarda el XML, el PDF, el comprobante de pago y el documento de soporte que aplique. El portal del SAT no sustituye tu propio respaldo.

Un expediente en orden antes de abril

Como ves, conservar una deducción no depende de tener muchos PDF, sino de guardar el XML correcto, el comprobante de pago y el soporte que pide cada gasto, todo en una carpeta que encuentres en minutos.

Este fin de semana, abre el Visor de deducciones personales del SAT, compara lo que ya aparece con las facturas de tu correo y anota las que faltan. Así sabrás qué pedir antes de que termine el año.