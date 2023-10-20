A pesar de la percepción de que no ha habido reformas fiscales, el Gobierno federal está implementando cambios sustanciales, advierten expertos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está planeando una nueva ofensiva para el 2024 con el objetivo de aumentar su recaudación. Fiscalistas advirtieron sobre estas medidas, que afectarán principalmente a empresas y se centrarán en mecanismos de presión y fiscalización. Esto incluye amenazas de cárcel, especialmente dirigidas a "contribuyentes ejemplo", como artistas, empresarios y líderes de organismos empresariales. También se utilizarán amenazas de congelación de cuentas bancarias, cancelación de sellos digitales y firmas electrónicas para evitar que los contribuyentes puedan defenderse legalmente contra los créditos fiscales. Además, se anticipan trabas adicionales para retrasar y dificultar la devolución de impuestos a favor de los contribuyentes en el próximo año. Estas medidas son parte de un esfuerzo del Gobierno federal para aumentar sus ingresos en el 2024 de manera significativa, superando los aumentos logrados en sexenios anteriores, sin necesidad de aumentar impuestos. En el Foro Económico Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Adolfo Solís Farías, socio de Grupo Farías Abogados, señaló que a pesar de la percepción de que no ha habido reformas fiscales, el Gobierno federal está implementando cambios sustanciales.

Incentivos fiscales

El presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Juan Antonio Rodríguez, elogió la iniciativa de incentivos fiscales para las empresas exportadoras y la inversión en capacitación, pero también lamentó las crecientes trabas del SAT para la devolución de impuestos a favor de los contribuyentes. Destacó que el SAT busca "ahogar" a los contribuyentes con presión y obstáculos hasta que acepten pagar. Se mencionó el caso del artículo 17H Bis del Código Fiscal de la Federación, que antes permitía el restablecimiento del sello digital en 24 horas, pero ahora se interpreta que solo se restaurará una vez que el SAT reciba el pago de los créditos fiscales reclamados. Se enfatizó que México es el único país en América Latina que impone la congelación de cuentas bancarias a los contribuyentes, exigiendo el pago de contribuciones a cuentas ya congeladas. En el mismo foro, Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, justificó las reducciones en el presupuesto para la Secretaría de Turismo en el Paquete Económico 2024, argumentando que estos recursos se destinarán a la Secretaría de la Defensa Nacional para administrar el Tren Maya y otros proyectos. A pesar de las reducciones en el presupuesto de la salud, aseguró que el IMSS Bienestar recibiría 119 mil millones de pesos en el año.