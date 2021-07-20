Una miscelánea fiscal para 2022 no eliminará los riesgos sistémicos hacia finales del sexenio, de acuerdo con Héctor Villarreal, integrante de la Comisión para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su candidatura a la presidencia, dijo que no habría una reforma fiscal al inicio de su administración que finaliza en 2024. Sin embargo, el mandatario afirmó que la reforma fiscal llegaría a la mitad de su sexenio, sin aumentar los impuestos. Es decir, aseguró que habría una reforma fiscal en 2021. Pero de acuerdo con una nota publicada por El Universal, la promesa de una reforma fiscal a mediados del sexenio y de discutir un pacto con miras a una Convención Nacional Hacendaria, después de las elecciones intermedias, parece que tendrá que posponerse. Recientemente, el presidente López Obrador fue quien dijo que no habría reforma fiscal este año, ya que no había necesidad de hacerla, pese a que ya diversas organizaciones empresariales y especialistas comenzaban a plantear sus propuestas.

Enfoque de los cambios fiscales para 2022

La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez. Por eso, se prevé que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el pago de impuestos y que seguirá el combate a la evasión. Y no se descartan propuestas encaminadas a fortalecer los ingresos de los estados y municipios.

No realizar la reforma fiscal podría ser contraproducente

Expertos consultados por El Universal consideraron que dejar en el olvido la reforma fiscal podría ser contraproducente, porque si bien 2021 será un buen año para la economía y los ingresos tributarios, difícilmente se repetirá. Héctor Villarreal, integrante de la Comisión para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, advirtió que todo lo que se ha planteado para una miscelánea fiscal para 2022 no eliminará los riesgos sistémicos hacia finales del sexenio. “Parece que ahora se vuelve a ver un viraje de decir que no será tan profundo como la reforma fiscal que se esperaba”, dijo el también director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Además, el especialista adelantó que el trabajo de la Comisión para la Transición Hacendaria va a fijar el camino para lo que ocurra en septiembre y los siguientes tres años. La nota indica que dicha comisión trabaja para entregar a la nueva legislatura cinco documentos:

Requerimientos de gasto.

Reforma de pensiones.

El de la creación del Instituto de la Hacienda Pública o consejo fiscal.

El de la Convención Nacional Hacendaria.

Y la reforma tributaria.

Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ven-que-promesa-de-reforma-fiscal-va-al-olvido

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