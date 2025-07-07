La plataforma de entregas comenzó un programa piloto de 180 días para afiliar a sus repartidores al IMSS, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo que integra el modelo flexible de las apps a l...

La plataforma de entregas comenzó un programa piloto de 180 días para afiliar a sus repartidores al IMSS, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo que integra el modelo flexible de las apps a la protección social Rappi arrancó un programa piloto que incorpora a sus repartidores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), marcando uno de los primeros ensayos prácticos de la reforma laboral que entró en vigor el 22 de junio y que reconoce la naturaleza flexible del trabajo en plataformas digitales.

Cómo funciona el piloto de 180 días

Fase Duración Objetivo operativo Inicio 1 jul – 30 jul Alta de repartidores y registro patronal específico de plataforma Ajustes ago – oct Medición de cuotas, ingresos netos y logística de cotización Evaluación nov – dic Informe de resultados a STPS e IMSS y propuesta de mejoras

Declaraciones clave

“México marca un precedente global al integrar el trabajo flexible a la seguridad social”, destacó Isabella Mariño Rivera , directora de asuntos públicos de Rappi México.

, directora de asuntos públicos de Rappi México. La empresa participó en las mesas de trabajo encabezadas por STPS e IMSS que delinearon el marco normativo del 22 de junio.

e que delinearon el marco normativo del 22 de junio. Rappi asegura que las adaptaciones internas cumplen con la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que seguirá colaborando con autoridades durante la prueba.

Qué cubre la afiliación al IMSS

Prestación Detalles para repartidores Enfermedades y maternidad Atención médica, farmacéutica y hospitalaria inmediata Riesgos de trabajo Cobertura de accidentes durante la entrega y trayectos Invalidez y vida Pensión y apoyo a dependientes en caso de incapacidad permanente Guarderías y prestaciones sociales Acceso a estancias infantiles y programas deportivos

Implicaciones para el ecosistema de plataformas