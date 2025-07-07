La plataforma de entregas comenzó un programa piloto de 180 días para afiliar a sus repartidores al IMSS, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo que integra el modelo flexible de las apps a l...
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La plataforma de entregas comenzó un programa piloto de 180 días para afiliar a sus repartidores al IMSS, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo que integra el modelo flexible de las apps a la protección social
Rappi arrancó un programa piloto que incorpora a sus repartidores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), marcando uno de los primeros ensayos prácticos de la reforma laboral que entró en vigor el 22 de junio y que reconoce la naturaleza flexible del trabajo en plataformas digitales.
Cómo funciona el piloto de 180 días
Fase
Duración
Objetivo operativo
Inicio
1 jul – 30 jul
Alta de repartidores y registro patronal específico de plataforma
Ajustes
ago – oct
Medición de cuotas, ingresos netos y logística de cotización
Evaluación
nov – dic
Informe de resultados a STPS e IMSS y propuesta de mejoras
Declaraciones clave
“México marca un precedente global al integrar el trabajo flexible a la seguridad social”, destacó Isabella Mariño Rivera, directora de asuntos públicos de Rappi México.
La empresa participó en las mesas de trabajo encabezadas por STPS e IMSS que delinearon el marco normativo del 22 de junio.
Rappi asegura que las adaptaciones internas cumplen con la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que seguirá colaborando con autoridades durante la prueba.
Qué cubre la afiliación al IMSS
Prestación
Detalles para repartidores
Enfermedades y maternidad
Atención médica, farmacéutica y hospitalaria inmediata
Riesgos de trabajo
Cobertura de accidentes durante la entrega y trayectos
Invalidez y vida
Pensión y apoyo a dependientes en caso de incapacidad permanente
Guarderías y prestaciones sociales
Acceso a estancias infantiles y programas deportivos
Implicaciones para el ecosistema de plataformas
Coloca a México como referente en la región al conciliar flexibilidad laboral con protección social obligatoria.
Abre camino a ajustes similares en otras apps de reparto y movilidad que operan en el país.
Permite al gobierno evaluar el costo real de cuotas sobre ingresos netos y pulir el reglamento antes de la adopción masiva.
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