La plataforma de entregas comenzó un programa piloto de 180 días para afiliar a sus repartidores al IMSS, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo que integra el modelo flexible de las apps a la protección social Rappi arrancó un programa piloto que incorpora a sus repartidores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), marcando uno de los primeros ensayos prácticos de la reforma laboral que entró en vigor el 22 de junio y que reconoce la naturaleza flexible del trabajo en plataformas digitales.

Cómo funciona el piloto de 180 días

Fase Duración Objetivo operativo
Inicio 1 jul – 30 jul Alta de repartidores y registro patronal específico de plataforma
Ajustes ago – oct Medición de cuotas, ingresos netos y logística de cotización
Evaluación nov – dic Informe de resultados a STPS e IMSS y propuesta de mejoras

Declaraciones clave

  • “México marca un precedente global al integrar el trabajo flexible a la seguridad social”, destacó Isabella Mariño Rivera, directora de asuntos públicos de Rappi México.
  • La empresa participó en las mesas de trabajo encabezadas por STPS e IMSS que delinearon el marco normativo del 22 de junio.
  • Rappi asegura que las adaptaciones internas cumplen con la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que seguirá colaborando con autoridades durante la prueba.

Qué cubre la afiliación al IMSS

Prestación Detalles para repartidores
Enfermedades y maternidad Atención médica, farmacéutica y hospitalaria inmediata
Riesgos de trabajo Cobertura de accidentes durante la entrega y trayectos
Invalidez y vida Pensión y apoyo a dependientes en caso de incapacidad permanente
Guarderías y prestaciones sociales Acceso a estancias infantiles y programas deportivos

Implicaciones para el ecosistema de plataformas

  • Coloca a México como referente en la región al conciliar flexibilidad laboral con protección social obligatoria.
  • Abre camino a ajustes similares en otras apps de reparto y movilidad que operan en el país.
  • Permite al gobierno evaluar el costo real de cuotas sobre ingresos netos y pulir el reglamento antes de la adopción masiva.