El Servicio de Administración Tributaria anunció un aplazamiento para la presentación de declaraciones informativas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado el mantenimiento del aplicativo que se utiliza para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes. Este proceso de mantenimiento iniciará a partir de las 20:00 horas del 24 de febrero y se extenderá hasta las 20:00 horas del 2 de marzo de 2023. Durante este período, el servicio de presentación de declaraciones estará temporalmente fuera de servicio y no se podrá acceder al mismo. Estas declaraciones no estarán disponibles:

Declaración Informativa Múltiple.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

Declaración Informativa por Contraprestaciones o Donativos Recibidos Superiores a $100,000.00.

Declaración Informativa de Aprovechamientos por el Manejo, Almacenaje y Custodia de Mercancías de Comercio Exterior.

Declaración Informativa Múltiple de IPS.

https://twitter.com/satmx/status/1629511827322294273 El fisco mexicano aprovechó para recomendar a los contribuyentes a que realicen sus declaraciones fiscales con anticipación para evitar inconvenientes y posibles retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Además, el SAT enfatizó que cuentan con diversos medios y canales alternativos para presentar sus declaraciones, como el portal de Internet o los servicios de atención telefónica, que se mantendrán en funcionamiento durante el período de mantenimiento. El SAT también recordó a aquellas personas que no hayan presentado sus declaraciones informativas y el pago correspondiente en febrero de 2023, o que hayan obtenido un "Acuse de rechazo", puedan hacerlo hasta el 15 de marzo de 2023. Esta extensión se basa en el Artículo Segundo Transitorio de la Ira Versión Anticipada 2a RMRMF2023, publicada el 24 de febrero de 2023 en el Portal del SAT.