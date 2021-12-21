De enero a noviembre, la recaudación del SAT a través de aduanas fue 120,649 mdp mayor a la que se obtuvo en el mismo periodo del año pasado. La recaudación del Servicio de Administración Tributari...

De enero a noviembre, la recaudación del SAT a través de aduanas fue 120,649 mdp mayor a la que se obtuvo en el mismo periodo del año pasado. La recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de aduanas alcanzó los 903,284 millones de pesos (mdp), de enero a noviembre de 2021. De acuerdo con Reforma, la cifra mencionada implicó un incremento real de 9.6% en la recaudación de aduanas, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Recaudación del SAT a través de aduanas

De enero a noviembre de 2020 se recaudaron en aduanas 782,636 mdp, mientras que en el mismo lapso de 2021 la recaudación fue de 903,284 mdp. Es decir, el monto obtenido este año fue 120,649 mdp mayor al que se obtuvo el año pasado, de acuerdo con cifras del SAT. La mayor parte de la recaudación en aduanas provino del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el cual se recaudaron 691,935 mdp. Mientras que por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se obtuvieron 142,413 mdp. Las fronteras marítimas aportaron la mayor cantidad con un total de 454,707 mdp, lo que se tradujo en un aumento anual de 6.5%. Pero el SAT resaltó que hubo cambios de mandos en las aduanas marítimas, lo que ocasionó que la introducción ilegal de combustibles cambiara de punto de internación hacia las aduanas fronterizas a través de pipas y carrotanques.

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