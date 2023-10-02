La reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas obligaría a las empresas más pequeñas a migrar a la informalidad, advirtió Coparmex La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calculó que una reducción en la jornada laboral tendría un impacto de entre 35 y 40 por ciento en los costos de nómina para las empresas de México. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, dijo que las firmas en México no podrán absorber este impacto. "En los grandes empleadores habría un impacto de entre 35 y 40 por ciento a la nómina. No hay una sola empresa que pueda absorber este impacto porque se van a tener que pagar más horas extras, porque se van a pagar primas sabatinas y dominicales, más días de descanso semanales. Se va a reflejar en aumento en los precios (productos y servicios)", subrayó. En un foro laboral organizado por la Coparmex, el representante del organismo empresarial dijo que otro efecto, es que la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas, obligaría a las empresas más pequeñas a migrar a la informalidad. "La reducción de 48 a 40 horas es irresponsable, populista y electorera porque en lugar de generar mayor formalidad, generará informalidad en las mipymes", recalcó. Manifestó que esta reforma debería llevarse a cabo de manera gradual. Es decir, reducir dos horas laborales a la semana por año. De tal forma que el paso de una semana laboral de 48 a 40 años se llevaría cuatro años. "Debe haber mesas de diálogo, no solo remedos de parlamentos abiertos en donde está planchado el tema, lo idóneo es que cuando sea el momento adecuado se siga el ejemplo de la gradualidad de Chile y Colombia. Consideramos que algo prudente puede ser (reducir) dos horas por año", expuso Barbosa.