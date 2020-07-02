Aunque se registró una caída de 12% en la recaudación en mayo, la recaudación ha aumentado este año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en mayo de este año el fobierno federal recau...

Aunque se registró una caída de 12% en la recaudación en mayo, la recaudación ha aumentado este año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en mayo de este año el fobierno federal recaudó 221 mil millones de pesos por impuestos. Esto representa una caída de 30 mil millones de pesos frente a lo recaudado en mayo de 2019, o una caída de 12% en términos nominales. Según un análisis de Banorte, la caída se debe a una menor actividad económica derivada de la pandemia. Los impuestos se comportaron de la siguiente manera: impuesto al valor agregado (IVA): pasó de 88 mil millones de pesos en mayo 2019 a 57 mll millones de pesos este año. Esto representa una caída de 34%.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): pasó de 36 mil millones de pesos a 27 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 23%.

impuesto sobre la renta (ISR): tuvo un incremento de 5% para llegar a 6 mil millones de pesos.

En términos totales, tomando en cuenta todos los ingresos, el sector público sufrió una caída de 86 mil millones de pesos.

De todas formas, los ingresos están aumentando

Aunque se haya registrado una caída en mayo, la tendencia a lo largo del año ha sido positiva. De acuerdo con Raquel Buenrosto, entre enero y mayo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un aumento de 2% en los ingresos tributarios. Esto a pesar de la pandemia y sus efectos en la actividad económica. Según la jefa del SAT, una parte importante de este incremento se debe a las nuevas estrategias del SAT. Específicamente, a los esfuerzos contra la evasión y el fraude fiscal. También habló de las estrategias del SAT para aumentar la eficiencia recaudatoria, combatir la corrupción y mejorar la cultura fiscal del país.

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