En el primer semestre del año, el número de denuncias contra funcionarios públicos presentadas por el SAT llegó a 62 casos. Durante el primer semestre de 2020, el Servicio de Administración Tributa...

En el primer semestre del año, el número de denuncias contra funcionarios públicos presentadas por el SAT llegó a 62 casos. Durante el primer semestre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 62 denuncias contra funcionarios públicos ante el Ministerio Público. En el mismo periodo de 2019, solamente presentó 17; es decir, triplicó el número de denuncias. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, los delitos más comunes son los siguientes:

delitos equiparables con el contrabando,

uso ilícito de atribuciones,

falsificación,

fraude,

acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Las denuncias se pueden dividir entre áreas de la siguiente manera:

Administración General de Aduanas: 33 denuncias.

Servicios al Contribuyente: 15 denuncias.

Auditoría Fiscal: siete denuncias.

Comunicaciones y Tecnologías de la Información: cuatro denuncias.

Recursos y Servicios: dos denuncias.

Recaudación: una denuncia.

Aumentan denuncias penales, pero disminuyen administrativas

En el mismo periodo, el número de denuncias administrativas bajó de 267 a 213. De acuerdo con Ricardo Martín González, abogado fiscalista del Colegio de Contadores Públicos de México, esto representa un problema. En entrevista con Reforma, el especialista dijo que, normalmente, las denuncias administrativas se presentan ante el Órgano Interno de Control (OIC) del SAT. El OIC es el encargado de atender las quejas o denuncias de los servidores públicos realizadas por usuarios; también se encarga de realizar reportes de presunta responsabilidad y enviarlos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El problema, de acuerdo con el especialista, es que, desde 2018, no se han designado magistrados de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción del TFJA. Básicamente, esto significa que el SAT no cuenta con herramientas administrativas. Por eso, solamente tiene acceso a denuncias penales. Según Martín González, el aumento de denuncias penales demuestra un incremento en la corrupción dentro del SAT desde 2018. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/denuncia-sat-ante-mp-a-62-servidores-publicos/gr/ar2004455?md5=85510db6613102e6b29b9f182047b14d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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