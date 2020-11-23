El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la posibilidad de hacer cambios a la reforma al outsourcing. Hoy dará inicio la sesión de Parlamento Abierto de las comisiones de Hacienda y del ...

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la posibilidad de hacer cambios a la reforma al outsourcing. Hoy dará inicio la sesión de Parlamento Abierto de las comisiones de Hacienda y del Trabajo para discutir la propuesta de reforma al outsourcing que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores escucharán a los sectores involucrados en la subcontratación de la siguiente forma:

El lunes se discutirá la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social.

El martes se discutirá la reforma al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El debate será público y los ponentes tendrán cinco minutos para exponer sus argumentos. Posteriormente, habrá una sesión de preguntas y respuestas, para que finalmente el moderador disponga de cinco minutos para exponer las conclusiones. Una vez realizado el Parlamento Abierto, se prevé que el miércoles 25 ambas comisiones sesionen para dictaminar el proyecto de decreto y remitirlo inmediatamente para su aval en el pleno de la Cámara y que posteriormente lo reciba el Senado de la República para su ratificación.

AMLO abre la posibilidad a cambios en la reforma

De acuerdo a fuentes consultadas por La Jornada, la bancadas aliadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), PES y Partido Verde pretenden pasar sin cambios la iniciativa que envió López Obrador para prohibir la subcontratación. Según la exposición que ofreció la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuando se presentó la propuesta, se pretende armonizar los criterios de varios ordenamientos legales: las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. Para ello se valdrán de tres ejes:

Subcontratación de personal. Se prohíbe que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La funcionaria explicó que esto quiere decir que se prohibirá que las empresas simulen sus relaciones laborales, contando con trabajadores contratadas por otras empresas. Servicios especializados y obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público. Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

Sin embargo, hoy el presidente López Obrador reconoció la posibilidad de cambiar algunas propuestas. En conferencia desde Palacio Nacional, explicó que los empresarios podrían ofrecer las pruebas necesarias para mantener la figura de la subcontratación y proteger los derechos laborales de los trabajadores. Hoy por la tarde, el presidente recibirá a representantes del sector en Palacio Nacional para discutir el proyecto. También precisó que revisarán la medida para especificar en qué casos se justifica utilizar la subcontratación. "Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados. El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo", dijo el jefe del Ejecutivo. Con información de Reforma y La Política Online https://www.reforma.com/abre-amlo-puerta-a-modificar-iniciativa-sobre-outsourcing/gr/ar2076059?md5=13663c53530802f7ffba751b3d416963&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133388-amlo-recibira-a-los-empresarios-para-discutir-reforma-de-outsourcing-puede-cambiarse/ TAMBIÉN E PUEDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/por-paraisos-fiscales-mexico-pierde-182-mil-mdp-en-recaudacion/

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