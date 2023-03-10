La propuesta implica un beneficio para los trabajadores, pero especialistas advierten que podría aumentar los costos laborales y desincentivar la contratación El pasado mes de febrero, se presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa legislativa "Aguinaldo Digno", una propuesta que busca aumentar el monto de la gratificación que reciben los trabajadores en México. Actualmente, el aguinaldo corresponde a 15 días de salario y se paga a finales de año. Sin embargo, para muchos trabajadores este monto no es suficiente para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a reducir la brecha de desigualdad económica en el país. La iniciativa "Aguinaldo Digno" propone aumentar el monto del aguinaldo a 30 días de salario, lo que representaría un incremento significativo para los trabajadores mexicanos. Maribel Trejo Estudillo, integrante de la 'Comisión Técnica, Sector Empresa, Entidades con Propósitos no Lucrativos', del Colegio de Contadores Públicos de México, comentó que la propuesta implica un beneficio para los trabajadores pero parece que no se está considerando al sector empresarial. Lo anterior se debe a que la pandemia afectó a las empresas e hizo que muchas cerraran, y los aumentos al salario, a las vacaciones y ahora al aguinaldo son golpes económicos, que pueden tener algunas de las siguientes implicaciones:

Aumento en el costo de los productos

Cierre de empresas

Despido de empleados

Contratación de empleados sin prestaciones

Además, explicó que el aguinaldo forma parte del Salario Diario Integrado. Así que si se aprueba la iniciativa aumentarían las cuotas obrero patronales. Otros especialistas coinciden en que el aumento del aguinaldo podría aumentar los costos laborales para las empresas y desincentivar la contratación de nuevos trabajadores. Foto: Shutterstock

¿Qué se debería hacer?

La contadora dijo que con la iniciativa se propone un beneficio para el trabajador, por justicia social, pero no se contemplan apoyos estímulos para las empresas. En este contexto, advirtió que para que existan trabajadores, se necesitan empresas, pero no se están tomando en cuenta. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que la iniciativa debería tomar en cuenta a los trabajadores, pero también a los empresarios, porque los dos forman parte de la relación laboral.