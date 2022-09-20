El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 contempla una disminución de mil 347 millones de pesos para la autoridad fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría tener un recorte de recursos de mil 347 millones de pesos (mdp), con lo cual percibiría un presupuesto de 11 mil 505.9 mdp, lo que significaría una reducción de 14.7 por ciento real respecto a este año, de acuerdo con lo contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023. Un artículo publicado por El Financiero señala que esta baja contrasta con el alza de 158.8 por ciento real anual en la propuesta del Ejecutivo para el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) por 3 mil 878.3 millones de pesos. De acuerdo con el diario, el monto para este Instituto supera la suma del presupuesto de los órganos reguladores del sector financiero; para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se propone un gasto de mil 589.8 mdp para el próximo año. Asimismo, para la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) de 211 mdp y para la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas por 234 mdp. En entrevista con el medio, Domingo Ruíz López, presidente de la Comisión Fiscal de Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que la disminución del presupuesto del SAT para 2023 es apropiada ya que el fisco ha invertido en tecnología por lo que requiere menos personal para hacer su trabajo. Sin embargo, también expresó que la reducción del presupuesto no debería traducirse en un detrimento de la atención de la autoridad fiscal a los contribuyentes. "Se debe asignar más personas para atender uno de los problemas más graves que tiene la operación del SAT en estos momentos (obtención de citas y firma electrónica) ya que está afectando la competitividad del país y el cumplimiento de las obligaciones fiscales" dijo. Cabe resaltar que el Paquete Económico 2023 está integrado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica.