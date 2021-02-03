La alta dirección considera que los incentivos se necesitan para impulsar la creación de empleos, el incremento del poder de compra y la competitividad de las empresas. La alta dirección de empresa...

La alta dirección considera que los incentivos se necesitan para impulsar la creación de empleos, el incremento del poder de compra y la competitividad de las empresas. La alta dirección de empresas en México considera que se necesitan mayores incentivos fiscales para las empresas. Para que se pueda impulsar la creación de empleos, el incremento del poder de compra y la competitividad de las empresas. Esto de acuerdo con Jorge Caballero, socio líder de Impuestos y Legal de KPMG en México y Centroamérica. Caballero también dijo que es importante estar atentos a las modificaciones que se hagan a la legislación relativa al outsourcing, para evitar efectos colaterales y seguir impulsando la generación de empleo, que resulta apremiante ante la crisis ocasionada por la contingencia sanitaria.

Perspectivas de la alta dirección en México 2021

Esto lo dijo el especialista en el marco de la presentación del estudio anual Perspectivas de la alta dirección en México 2021. Emerger ante la nueva realidad, realizado por KPMG en México, firma que provee servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Para realizar el estudio, KPMG en México encuestó a 1,307 miembros de la alta dirección de empresas en México. El objetivo es analizar las prioridades empresariales, así como el impacto diferenciado que COVID-19 y la subsecuente crisis económica han tenido en diversos sectores.

El reto principal es asegurar la confianza de los inversionistas

Ante el surgimiento de una nueva realidad provocada por la pandemia de coronavirus, 67% de la alta dirección de empresas en México considera que el reto principal que enfrentará el país en 2021 es asegurar la confianza de los inversionistas para apuntalar el crecimiento económico. La adopción de nuevas tecnologías se ha acelerado durante la pandemia, de acuerdo con nueve de cada diez encuestados (87%), quienes consideran este factor como fundamental para lograr la transformación digital de las organizaciones. Asimismo, en términos de salud y talento, 69% de la alta dirección considera que el riesgo que representa la mayor amenaza para su organización durante 2021 es garantizar el bienestar físico y mental de los colaboradores.

Reducción de inversiones por medidas de política monetaria y fiscal

Ante la pregunta sobre cómo se han visto afectadas las decisiones de inversión, 74% afirmó que se han reducido o suspendido debido a las medidas de política monetaria y fiscal (71% empresas grandes y 76% empresas medianas). Del porcentaje de encuestados que redujeron o suspendieron sus inversiones:

Tres de cada 10 (32%) aún no han definido en qué año podrían regresar a los planes de inversión que tenían antes de la pandemia.

Cuatro de cada 10 (36%) proyectan que será en 2022 cuando recuperen el ritmo de inversión.

Dos de cada 10 (18%) esperan que esto ocurra hasta 2023.

Mayores incentivos fiscales para las empresas

Ante la pregunta de cuál debería ser la prioridad del paquete económico 2021:

55% señaló proponer incentivos fiscales para las empresas.

26% afirmó que debería ser atender el tema de seguridad y combatir la corrupción.

Subcontratación en la agenda

Según el estudio, el anuncio de una iniciativa para reformar varias leyes en materia de subcontratación ha permeado en las empresas dedicadas al giro, ya que 60% espera una reducción de sus ventas en el primer semestre de 2021. Mientras que 30% prevé una afectación de más de 20%. Puedes ver la información que publicó KPMG en México sobre el estudio Perspectivas de la alta dirección en México 2021. Emerger ante la nueva realidad aquí / Fecha de publicación: 25 de enero de 2021.

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