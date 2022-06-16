México tiene una baja recaudación por el impuesto predial en comparación con otros países de la OCDE. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que México tiene una baja recaudación por el impuesto predial en comparación con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La recaudación por este impuesto es de 0.24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de países de la OCDE es de 1.1 por ciento del PIB, informó María Eugenia Romero, directora general adjunta de Política Impositiva de la dependencia. De acuerdo con Reforma, la directiva explicó que parte de esto obedece a que los valores catastrales son casi el 50 por ciento de los valores del mercado y la mitad de los estados del país registran porcentajes inferiores al promedio, por lo que, dijo, es necesario revisar este tema, especialmente los valores catastrales, que son la base para su cobro. En entrevista con La Jornada, Griselda Martínez, directora general de Registros y Catastros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dijo que los delitos como el fraude inmobiliario y la usurpación de identidad son muy recurrentes en México debido a la falta de sistemas modernos de registro de propiedades y de catastro, lo que además obstaculiza el cobro adecuado del impuesto predial, cuya recaudación en el país es menor al 50 por ciento de lo que debería ser realmente. Además señaló al diario que para abatir el rezago, la Sedatu invertirá en 2022 un total de 79 millones 830 mil pesos en la modernización de registros de propiedad y catastros, mientras en 2021 le destinó a este fin 76.9 millones; en 2020, 96.1 millones, y en 2019, 98.5 millones. Asimismo, en entrevista con el medio dijo que una consecuencia de la falta de registros adecuados es la obstaculización para el cobro de impuestos como el predial y el pago sobre adquisición de bienes inmuebles. Según un estudio de la Secretaría de Hacienda, se obtiene menos de 50 por ciento de lo que debería ser, lo que afecta en particular a los gobiernos municipales y les impide mejorar sus servicios urbanos. En 2019, se recaudaron 58 mil millones de pesos de impuesto predial de los 4,449 municipios del país. Esto representa un aumento de 4.2% frente al año anterior.