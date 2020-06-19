El gobierno de la Ciudad de México anunció que la semana que entra la capital del país seguirá en color rojo, por lo que sólo se permitirán las actividades autorizadas hasta esta semana Claudia She...

El gobierno de la Ciudad de México anunció que la semana que entra la capital del país seguirá en color rojo, por lo que sólo se permitirán las actividades autorizadas hasta esta semana Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que transición al color naranja del semáforo epidemiológico tendrá que posponerse una semana más, lo que implicaría que las actividades económicas que iban a abrir la siguiente semana no podrán hacerlo. Es decir, la próxima semana permanecerá el color rojo en transición al naranja. Informó que debido a que uno de los cuatro indicadores de control de la Ciudad de México se mantuvo en rojo durante el monitoreo de esta semana, la transición al color naranja queda pospuesta.. Detalló que el porcentaje ponderado de ocupación hospitalaria se encuentra en color naranja, con el 65% de ocupación, pero como no ha disminuido a la velocidad deseada considera que es mejor esperar una semana más. El índice de positividad a COVID-19 es del 47%, que nos mantiene en rojo. Además, la tendencia de ambos indicadores es a la baja, con color amarillo. Sin embargo destacó que las actividades económicas que se incorporaron a la nueva normalidad durante esta semana, como la manufactura y las tienditas dentro de las colonia, podrán seguir operando con las respectivas medidas sanitarias. “La manufactura ha ido empezando muy lentamente, se están adecuando a la restricciones que estamos imponiendo, para que no suban los contagios, así como las tiendas de barrio, estas ultimas con un margen de restricción adicional, sin embargo ambos podrán seguir operando con la finalidad de que haya mayor ingreso en las familias” comentó Sheinbaum. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/la-proxima-semana-podrian-darse-a-conocer-a-exfuncionarios-de-hacienda-factureros/

Negocios que seguirán sin abrir durante la semana del 22 al 28 de junio

La mandataria dijo que los negocios que cuya incorporación tenían contemplada para la próxima semana seguirán sin poder operar durante el periodo del 22 al 28 de junio. Nos referimos a negocios como:

Mercados sobre ruedas, tianguis y bazares (exceptuando bienes esenciales como comida).

Restaurantes

Centros comerciales.

Tiendas departamentales.

Hoteles.

Centro histórico.

Servicios religiosos.

Estas son las actividades económicas que estarán en operación

Servicios de salud

Servicios de emergencia y seguridad

Comercios de abarrotes y alimentos

Logística y servicios de transporte

Sector primario, agricultura y ganadería

Comercio digital por aplicaciones

Construcción

Fabricación de transporte

Producción de cerveza

Industria de manufactura

Comercio de barrio

Servicios profesionales, científicos y técnico

“Esta pandemia ha implicado un gran sacrificio; entendemos las dificultades, pero debemos aguantar un poco más para que no se pierda lo que hemos avanzado, y podamos regresar a nuestras actividades gradualmente hacia la nueva normalidad”, enfatizó Sheinbaum.

¿Habrá sanciones para quienes no acaten las indicaciones del gobierno?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), deberá seguir con las inspecciones para que las actividades económicas continúen con las restricciones operacionales del color rojo. Especificó que no serán multados los negocios durante la primera visita, sino que serán orientados sobre el procedimiento que deben seguir durante el semáforo en color rojo. Posteriormente se haría un apercibimiento y se dejaría al último cualquier otro procedimiento. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/cdmx-anuncia-condonacion-de-predial-multas-y-recargos-asociados/ Con información del gobierno de la Ciudad de México.

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