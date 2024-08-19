El sitio web de la empresa ahora es multilingüe Brokeree Solutions, un proveedor internacional de tecnología para corredores de activos múltiples, lanzó una nueva versión de su sitio web. Ahora la información está disponible para los visitantes en inglés, español, árabe y chino. Este enriquecimiento hará que el proceso de elección de soluciones sea más conveniente para una diversa gama de corredores y empresas de prop trading de las regiones donde la industria del trading está creciendo especialmente dinámicamente. El Medio Oriente, LATAM y el Sudeste Asiático son regiones de notable crecimiento en el área de la industria del trading. En los últimos años, estas regiones han sido áreas de una creciente presencia de exposiciones industriales y una expansión continua entre los jugadores de la industria global, abriendo sus oficinas allí. Adaptar el sitio web a los idiomas locales potenciará a la empresa para mejorar la comunicación directa con clientes y socios. “Adaptar nuestro sitio web a los idiomas locales sirve a los intereses de nuestros clientes. Al hacer que la información sea más accesible, nuestro objetivo es hacer que nuestras comunicaciones sean lo más fáciles posible. Ahora los corredores y las empresas de prop trading de regiones en rápido crecimiento pueden acceder a información sobre la tecnología de brokerage en su idioma nativo", dijo Victor Ivanov, Jefe Regional de Desarrollo de Negocios (EMEA) en Brokeree Solutions. La empresa continúa su desarrollo en diferentes regiones y aumenta el soporte para los idiomas nativos en sus soluciones. Así, los productos emblemáticos de Brokeree, como el Social Trading, extienden regularmente la lista de idiomas soportados. La última extensión añadió malayo e indonesio a los 14 idiomas existentes, que incluyen chino, coreano, tailandés e hindi, entre otros. “Durante la comunicación con los clientes a través de SEA y LATAM, con frecuencia recibimos solicitudes de información sobre nuestras tecnologías en sus idiomas nativos. En respuesta, hemos tomado medidas para hacer que la experiencia de nuestros clientes sea lo más conveniente posible al localizar nuestro sitio web y crear un equipo multilingüe. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de satisfacer las necesidades de nuestra diversa base de clientes y asegurar que tengan acceso sin problemas a la información que requieren,” comentó Tatiana Pilipenko, Jefa Regional de Desarrollo de Negocios (APAC, UK, Americas) en Brokeree Solutions. Desde 2022, Brokeree Solutions ha estado desarrollando sus equipos de desarrollo de negocios en EMEA, Europa, Asia, Reino Unido y las Américas. En el último año, la empresa estableció una nueva oficina en Chipre. Brokeree Solutions es un proveedor internacional de soluciones tecnológicas para corredores de múltiples activos en todo el mundo. Con 10 años de experiencia en la industria, la empresa se especializa en el desarrollo de soluciones llave en mano, el servicio de plataformas de trading y la consultoría para corredores minoristas que utilizan MetaTrader 4 y 5. El extenso portafolio de productos de Brokeree Solutions incluye sistemas insignia como Social Trading, PAMM, Prop Pulse y Liquidity Bridge, ofreciendo tecnologías integrales que abordan casi todas las necesidades de un corredor.