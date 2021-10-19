Una propuesta del Paquete Económico busca que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. Esto pondrá el peligro la operación de más de cinco mil organizaciones civiles. Una de las propuestas de la Miscelánea Fiscal 2022 que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados consiste en reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La propuesta busca limitar los donativos que otorgan las personas físicas a entidades autorizadas para emitir recibos deducibles para la base del ISR. Para esto, los donativos se incluirían dentro del Límite Global para Deducciones Personales. Actualmente, el Límite Global para Deducciones Personales establece que una persona física puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o cinco UMAS (Unidad de Medida y Actualización) elevados al año. Además de este límite, una persona física también puede deducir como donativos, aportaciones adicionales a programas de ahorro para el retiro y colegiaturas, por ejemplo. En total se pueden deducir en el límite global cerca de 163 mil pesos. Además, los donativos y los otros conceptos tienen un límite propio de 7% sobre los ingresos acumulables declarados el año anterior. Sin embargo, la propuesta plantea que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. De acuerdo con especialistas, esto inhibirá las donaciones, ya que el monto máximo para las deducciones se alcanzará rápidamente. Además, esto eliminaría el incentivo de la deducción para hacer donaciones a distintas donatarias autorizadas.

Organizaciones de la sociedad civil reprueban la propuesta

Un comunicado firmado por más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y dado a conocer la semana pasada detalla los problemas con la propuesta de la Miscelánea Fiscal. En sus propias palabras, el comunicado explica que los problemas que el cambio traerá para las OSC y la deducibilidad:

Hoy, las personas físicas podemos deducir gastos con un límite de $163 mil pesos, como gastos médicos y funerarios, seguros de gastos médicos, intereses de hipotecas, transporte escolar, una parte de colegiaturas, etc. Adicional a ello, podemos deducir donativos hasta el 7% de nuestro ingreso anual y aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro. El SAT propone eliminar estos dos rubros y que todas las deducciones de personas físicas mencionadas anteriormente tengan un mismo tope. Eso disminuiría enormemente el límite de lo que podemos deducir en donativos y en el fondo de retiro. Las personas físicas tendrían que decidir si deducen sus gastos fijos como los médicos, seguros, intereses de hipoteca; o deducir sus donativos. El SAT dice que la mayoría de la población no alcanza su tope de deducción de los gastos obligatorios, y que casi nadie dona el 7% de su ingreso, entonces no habrá afectación; y que si quieres donar, lo puedes hacer sin deducir. Los contribuyentes verían con esta reforma un impacto negativo, por la desaparición de este beneficio fiscal que es común en muchísimos países del mundo. Y para la sociedad civil organizada, limitar los donativos deducibles desincentiva a las organizaciones a mantener el estatus de donataria, el cual asegura mecanismos de transparencia que generan confianza en el sector filantrópico.

Afectaría a miles de OSC

Las organización explican que más de cinco mil OSC en México que reciben donativos de personas físicas. De acuerdo con Reforma, el cambio también disminuirá sus ingresos en ocho mil millones de pesos. En entrevista con ese medio, Agustín Landa García Téllez, presidente de Comunalia, explicó que el cambio afectará a OSC dedicadas a educación, cultura, medio ambiente y varios sectores más. Por otro lado, el especialista dijo que el cambio también aumentará los gastos del gobierno federal, ya que se verá obligado a invertir en estos sectores para satisfacer la ayuda que las OSC ya no brindarán. Puedes revisar el comunicado de las OSC en este enlace. Con información de Reforma y Alternativas y Capacidades https://www.reforma.com/advierten-golpe-fiscal-a-organizaciones-civiles/ar2279338

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