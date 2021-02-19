La operación costó 3 mil millones de dólares. Unos 60 mil millones de pesos a tipo de cambio actual. El Perseverance es un laboratorio móvil del tamaño de un automóvil, equipado con instrumentos de análisis geológico. Después de siete meses de vuelo, el rover Perseverance de la NASA aterrizó en Marte el jueves 18 de febrero a las dos de la tarde con 55 minutos. La odisea fue realizada mediante un trabajo conjunto de la NASA, el Laboratorio de Propulsipon a Chorro (JLP, por sus siglas en inglés) y la iniciativa privada. El despegue fue obra de la empresa United Launch Alliance, empresa conjunta de Boeing Co y Lockheed Martin Corp que fue subcontratada para que la misión abandonara la tierra en un cohete Atlas V el 30 de julio de 2020. "El lanzamiento es un subcontrato; es la única parte privada. El resto es trabajo de la NASA y el Laboratorio de Propulsión a Chorro", dijo Emmanuel Urquieta, médico científico en jefe adjunto en el Instituto de Investigación Traslacional para la Salud Espacial del Programa de Investigación Humana de la NASA. "¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! Hemos llegado: ¡Confirmado!", exclamó la ingeniera aeroespacial colombiana Diana Trujillo, directora de vuelo de superficie de Perseverance. La operación costó 3 mil millones de dólares. Unos 60 mil millones de pesos a tipo de cambio actual. El Perseverance es un laboratorio móvil del tamaño de un automóvil, equipado con instrumentos de análisis geológico. Con información de Reforma. https://www.reforma.com/llegan-a-marte-con-impulso-de-outsourcing/

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