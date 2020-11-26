Una de las novedades legislativas más controversiales para el próximo año es el recrudecimiento de los impuestos digitales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aprovechará la infraestruc...

Una de las novedades legislativas más controversiales para el próximo año es el recrudecimiento de los impuestos digitales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aprovechará la infraestructura del cobro de impuestos a plataformas digitales para mejorar su eficiencia recaudatoria, según declaró Christian R. Natera, director general de Natera Consultores S.C en entrevista al diario El Economista. El titular de la consultoría mencionó que “como medida de administración tributaria, el SAT podrá aprovechar que la plataforma tiene una cierta infraestructura y cierta presencia para tener un canal eficiente de recaudación y, con esto, se lograría un mayor número de contribuyentes a fiscalizar", dijo.

Cambios fiscales que las plataformas deben considerar

Dentro de los cambios contenidos en el paquete de reformas conocido como Miscelánea Fiscal, hay cambios al artículo 18-B de la Ley del IVA, que establece el cobro de este gravamen a las plataformas digitales dedicadas a la enajenación de bienes, prestaciones de servicios y uso o goce temporal de bienes. Otra nueva obligación para estas empresas de servicios digitales es el desglose del IVA en los precios de los bienes y servicios digitales; es decir, que se detalle cuánto se cobra por el servicio o el bien y cuánto por concepto del impuesto. Por otra parte, para quienes pretendan vender muebles usados a través de plataformas como Mercado Libre, el costo de la operación será más elevado debido a que la plataforma tendrá que cobrar IVA por el servicio.

Bloqueo de plataformas digitales

Otra de las medidas que se implementarán el próximo año es que se bloqueará el acceso a internet a las plataformas que incumplan con las obligaciones mencionadas; entre otras, estar registrados en el RFC y tener un domicilio fiscal. Francisco Javier Arias, titular de la unidad de política de ingresos tributarios de la SHCP, declaró para El Economista que algunas plataformas ya empezaron a ponerse al corriente por la nueva reforma. De acuerdo con el funcionario, desde que se entregó la propuesta en septiembre, las plataformas rezagadas empezaron a darse de alta en el SAT.

El funcionario espera más empresas sigan el ejemplo y, al final, no se tenga que recurrir al bloqueo.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-aprovechara-infraestructura-de-plataformas-a-su-favor-experto-20201124-0099.html https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reves-a-fiscalizacion-con-camaras-no-afectara-eficiencia-del-SAT-Hacienda-20201101-0051.html

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