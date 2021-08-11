El IMSS informó cómo consultar la Constancia de No Derechohabiencia a través de sus redes sociales. El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) invitó a los usuarios a tramitar su Constancia de N...

El IMSS informó cómo consultar la Constancia de No Derechohabiencia a través de sus redes sociales. El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) invitó a los usuarios a tramitar su Constancia de No Derechohabiente a través de sus redes sociales. Esta constancia es útil para consultar y comprobar si el interesado cuenta con el derecho al servicio médico en el IMSS, de no ser así se puede descargar esta constancia. Es a través de una imagen en la que describe de manera breve, en cinco pasos el procedimiento para obtener este documento, los cuales son:

Ingresa al sitio gob.mx/imssdigital

En servicios seleccionar “Constancia de No Derechohabiencia”

Capturar el CURP

Ingresar un correo electrónico del titular o la persona que realiza la consulta, en el cual se proporcionará el documento

Realizar la búsqueda a nivel personal

Posterior a esta búsqueda el resultado podrá ser: sin derecho o sin antecedentes (Constancia de No Derechohabiencia, la cual se podrá descargar) y vigente (que cuenta con los servicios del IMSS). También, el IMSS enlista las preguntas frecuentes respecto a la Constancia de No Derechohabiencia, las cuales son:

¿Quién puede tramitarla?

Toda aquella persona que cuente con una CURP, es decir, se puede tramitar para bebés, niños y adultos que no cuenten con seguridad social ante el IMSS.

¿Qué datos deben proporcionarse para obtener la constancia?

Solo es necesario contar con CURP y un correo electrónico para recibir el documento.

¿Cómo puede tramitarse?

En cualquier momento, sólo debes tener los datos necesarios.

¿Qué vigencia tiene la constancia?

La constancia sólo tiene vigencia por el día que se emitió.

¿Esta constancia también la puedo tramitar en una instalación médica o administrativa?

No, de momento se podrá obtener solo en línea.

¿Qué pasa si mi CURP tiene problemas ante Registro Nacional de Población (RENAPO)?

Cuando la CURP tiene problemas, será necesario acudir a RENAPO para realizar la corrección correspondiente, ya que no será posible obtener la constancia. De la misma manera, se mencionan los motivos por los cuales no se cuenta con el derecho a servicio médico, entre las que están: por nunca haber estado registrado ante el IMSS o por no estar vigente en el momento en que se obtiene la Constancia, aunque en el pasado si se tuvo alguna relación, ya sea como asegurado o beneficiario del IMSS.

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