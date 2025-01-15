El SAT ajusta la tarifa del ISAN 2025, corrigiendo la cuota fija del último rango de la tabla. Conoce los detalles y cómo impacta este cambio

El SAT ajusta la tarifa del ISAN 2025, corrigiendo la cuota fija del último rango de la tabla. Conoce los detalles y cómo impacta este cambio

Con fecha 10 de enero de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Aclaración a la Novena Modificación al Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, publicada el 30 de diciembre de 2024.

El Anexo 15 de la RMF contiene la tarifa para determinar el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

La aclaración consiste en la corrección de la cuota fija del último rango de la tarifa.

Este monto fue publicado originalmente como 40,718.53, y se corrige a 40,781.53.

Puedes ver la aclaración que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 10 de enero de 2025.