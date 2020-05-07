Los socios de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) notaron un incremento en la fiscalización, además de otras conductas inusuales por parte del SAT. Podría ser una mera impresión provocada por tantos días de encierro, pero los industriales del estado de Nuevo León han percibido, durante la pandemia, una mayor intensidad en las actividades recaudatorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacia su empresa. Así lo reveló la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, al dar el resultado de una encuesta que implementó con sus socios industriales. En ella, el 30% de los encuestados dijo haber notado un sospechoso incremento del SAT en la fiscalización. El cuestionario fue enviado a los socios de la Caintra vía correo electrónico del 30 de abril al 4 de mayo, con la finalidad de conocer la repercusión de las acciones realizadas por el SAT. El 36.1% menciona que se le ha solicitado información adicional a la que normalmente presenta. Uno de cada cuatro empresarios ha recibido más avisos y notificaciones de lo normal, mientras que un 22.2% recibió invitación a cumplir con sus obligaciones. Además, poco más de la cuarta parte de las empresas (26%) percibe que el SAT adoptó posturas extraordinariamente complejas en sus procesos y visitas durante el mes de abril, y un tercio de los entrevistados señala una mayor insistencia, así como revisiones a la empresa, entre otras actitudes que el organismo ha implementado. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/sat-no-puede-dar-por-desistida-la-solicitud-de-devolucion-porque-el-contribuyente-esta-como-no-localizado-prodecon/

Industriales tienen problemas con devolución de IVA

En el caso del proceso de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el estudio de opinión señala que siete de cada diez (69%) empresas no percibe ningún cambio, pero un 17% señala que ha empeorado. El descontento registrado se debe a que el SAT prometió una devolución a mayor velocidad de lo usual, con la finalidad de demostrar apoyo hacia los contribuyentes con la actual crisis causada por Covid-19. Cerca de la mitad (47%) de las entidades encuestadas señaló haber tenido problemas con la devolución del IVA debido a los altos tiempos de respuesta, en tanto que una de cada cinco (21%) señala no tener respuesta de la autoridad. La Caintra concluye que, debido a la coyuntura de la emergencia sanitaria, que implica la suspensión de actividades no esenciales, es necesario el apoyo y empatía de las autoridades fiscales con las entidades económicas de Nuevo León y del resto de la república. “Nosotros estableceremos contacto con las autoridades responsables para detonar procesos de diálogo, intercambio de información y acercamientos con la comunidad industrial de Nuevo León”, dice Caintra TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/sat-rompe-record-de-declaraciones-anuales-de-personas-morales/ Con información de Caintra.

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