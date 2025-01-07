El SAT modificó en 2019 la Guía de Llenado del CFDI de Nómina, introduciendo un ajuste al subsidio causado. Sin embargo, especialistas advierten sobre problemas en su aplicación, afectando el bolsi...

El SAT modificó en 2019 la Guía de Llenado del CFDI de Nómina, introduciendo un ajuste al subsidio causado. Sin embargo, especialistas advierten sobre problemas en su aplicación, afectando el bolsillo de los trabajadores. Descubre las alternativas propuestas para manejar esta situación.

Desde el 11 de octubre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó cambios en la Guía de Llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Nómina, incorporando el campo "Ajuste al subsidio causado". Esta modificación busca revertir el subsidio al empleo otorgado durante ciertos periodos cuando, al final del mes, no corresponde aplicarlo o el monto resulta inferior.

Sin embargo, Fiscalia ha señalado que la mecánica establecida para estos ajustes no se apega a lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), generando confusión y posibles afectaciones en los ingresos de los trabajadores.

Impacto y alternativas según Fiscalia

En su análisis, Fiscalia destaca que esta situación plantea retos para las empresas al momento de calcular las contribuciones mensuales, afectando directamente el ingreso disponible de los trabajadores. Gustavo Leal Cueva, fundador de Fiscalia, publicó en diciembre de 2019 un estudio titulado "Alternativas de Manejo del Ajuste al Subsidio al Empleo", en el que se proponen dos soluciones clave:

Abandonar el ajuste mensual al ISR. Una opción es evitar realizar ajustes mensuales al ISR sobre salarios. Esto implica que los trabajadores recuperen retenciones excesivas solo al calcular su impuesto anual o al presentar su declaración.Aunque práctico para simplificar procesos, esta medida podría reducir el ingreso mensual disponible de los empleados, generando descontento laboral. En este caso, las empresas deberán implementar estrategias de comunicación claras para mitigar el impacto. Continuar con el ajuste e informar en CFDI. La otra alternativa consiste en seguir aplicando los ajustes mensuales e identificar correctamente los campos del CFDI donde deben reportarse estos cambios. Esta opción respeta el principio de cálculo mensual del ISR que establece la Ley, permitiendo ajustes anuales si es necesario. Fiscalia destaca que este enfoque requiere un conocimiento técnico preciso para evitar errores y garantizar el cumplimiento con los lineamientos del SAT.

Ambas alternativas presentan retos y ventajas. Mientras el ajuste mensual garantiza ingresos más estables para los trabajadores, la falta de este podría simplificar procesos administrativos. Las empresas deberán analizar cuidadosamente sus opciones para encontrar un balance que beneficie tanto a sus empleados como a su operación fiscal.