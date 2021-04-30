El Indaabin le asignó al SAT dos edificios que pertenecían a la PGR en la avenida Pase de la Reforma de la Ciudad de México. Tras el sismo de septiembre de 2017, la Procuraduría General de la Repúb...

El Indaabin le asignó al SAT dos edificios que pertenecían a la PGR en la avenida Pase de la Reforma de la Ciudad de México. Tras el sismo de septiembre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que abandonar los edificios de Reforma 211 y 213 en la Colonia Cuauhtémoc. Como explica el periódico Reforma, los edificios suman 35 mil 972 metros cuadrados de construcción. Los dos edificios han estado abandonados desde ese entonces. En septiembre del año pasado, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) intentó subastarlos por un precio base de 1,396 millones de pesos, pero no tuvo suerte. Sin embargo, ayer el Indaabin publicó dos acuerdos por los cuales los inmuebles se asignan al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Actualmente, la oficina central del SAT se encuentra en Avenida Hidalgo 77, en la colonia Guerrero. Hasta el momento, el SAT no ha anunciado planes de remodelar o reparar los edificios. Con información de Reforma https://www.reforma.com/asignan-al-sat-ex-sede-de-pgr-en-reforma/ar2173300

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