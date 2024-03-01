Algunos navegadores de internet cuentan con una herramienta que de manera automática traduce la información que se despliega en pantalla a algún lenguaje predeterminado Los contribuyentes tienen hasta el 1 de abril de 2024 para presentar la declaración anual de personas morales. Hay contribuyentes que de pronto se topan con la sorprendente situación de que, al momento de presentar una declaración, al revisar los totales previo al envío, los totales aparece en dólares, tal como se aprecia en la siguiente imagen, según reporta Fiscalia. El artículo indica que lo anterior es motivo de inquietud y preocupación por parte de los contribuyentes, quienes, con toda razón, tienen el temor de que, si se envía así la declaración, el pago resulte veinte veces superior al convertir esa cantidad en pesos.

El problema se debe a la característica del navegador que se está utilizando

En su artículo, Fiscalia señaló que esta situación no es un problema de la plataforma para el pago de impuestos, sino que se trata de una característica del navegador que se está utilizando. Algunos navegadores de internet cuentan con una herramienta que de manera automática traduce la información que se despliega en pantalla a algún lenguaje predeterminado. En ocasiones esa herramienta confunde el contenido de la página de la declaración y traduce los conceptos, reflejando el signo de pesos como dólares estadounidenses con la clave “us$”, tal como se muestra en la imagen anterior. Para solucionar esto, Fiscalia explicó que es necesario identificar el icono de traducción que aparece en alguna parte del navegador, generalmente dentro de la barra de direcciones, o pulsando el botón derecho del ratón, y que se ve como el que se muestra a continuación (puede variar según la aplicación): Se debe pulsar sobre es icono e indicar que se muestre el contenido en el idioma original. Esto soluciona el problema y se puede continuar con el envío de la declaración.